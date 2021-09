US Open 2021 live: Angelique Kerber vs. Anhelina Kalinina im TV, Livestream und Liveticker

Angelique Kerber trifft in der zweiten Runde der US Open auf Anhelina Kalinina. Das Match gibt es ab ca. 22:00 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2021, 15:17 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber trifft in der zweiten Runde der US Open auf Anhelina Kalinina

Aufgrund von Hurrikan "Ida" wurde die Zweitrundenpartie zwischen Angelique Kerber und Anhelina Kalinina auf Donnerstag verschoben, im zweiten Anlauf soll nun aber alles klappen. Im Head to Head führt die Ukrainerin nach einem klaren Zweisatzerfolg bei den diesjährigen French Open mit 1:0.

Kerber vs. Kalinina - wo es einen Livestream gibt

Die Partie von Angelique Kerber gegen Anhelina Kalinina ist als dritte nach 18:00 Uhr auf dem Grandstand angesetzt und gibt es ab ca. 22:00 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport sowie in unserem Liveticker.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen