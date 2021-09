US Open 2021 live: Novak Djokovic vs Kei Nishikori live im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic (ATP-Nr. 1) trifft im Drittrundenduell bei den US Open auf Kei Nishikori - ab 19.30 Uhr live im TV auf Eurosport, im Livestream via Eurosport Player und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.09.2021, 19:49 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic, Kei Nishikori

Schlagfertig ist er, der Novak Djokovic. Auf die Frage, ob er spüre, dass er im Hinblick auf seine Siegesserie gegen Kei Nishikori ja dessen Nummer habe (wie man im Amerikanischen so schön philosophiert), antwortete Djokovic: "Ja, die habe ich tatsächlich, in meinem Handy."

Späßl gmacht, und Djokovic kann sich's leisten. Absurde 16 Mal in Folge hat er mittlerweile gegen Nishikori gewonnen, dem nun fast nichts mehr bleibt als ein Zitat des großen Vitas Gerulaitis. Der hatte einst ebenfalls 16 Mal am Stück gegen Jimmy Connors verloren, gewann das folgende Duell dann und verkündete: "Niemand schlägt Vitas Gerulaitis 17 Mal in Folge!"

Djokovic hat Nishikori gerade erst demontiert

Nur mag man im Falle von Nishikori nicht so recht daran glauben, zu eindeutig waren die Duelle mit dem Djoker zuletzt. Gerade erst bei den Olympischen Spielen in Tokio zum Beispiel - da gewann Djokovic mit 6:2 und 6:0.

Nishikoris letzter Sieg? Ausgerechnet in New York, 2014 nämlich, im Halbfinale, als er sich in sein einziges Major-Endspiel kämpfte und am Ende Marin Cilic unterlag.

Ein größerer Unterschied zu damals zudem: Nishikori gehört nicht mehr zur Weltspitze, viele Verletzungen haben ihn immer wieder zurückgeworfen, aktuell ist er nur auf Platz 56 notiert. Und musste bei den US Open in seinem Zweirundenmatch wieder mal über fünf Sätze, hier jedoch ist er Spezialist.

Wann kommt Djokovic gegen Nishikori?

Das Spiel zwischen Novak Djokovic und Kei Nishikori ist als zweites Spiel nach 18 Uhr MESZ im Arthur Ashe Stadium angesetzt, nach dem Match zwischen Petra Kvitova und Maria Sakkari, und wird sicher nicht vor 19.30 Uhr MESZ starten. Eurosport überträgt im TV und über den Eurosport Player auch im Livestream, im Matchtracker seid ihr bei uns dabei!