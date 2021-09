US Open 2021 live: Peter Gojowczyk vs Carlos Alcaraz im TV, Livestream und Liveticker

Peter Gojowczyk trifft am späten Sonntagabend im Achtelfinale der US Open auf den spanischen Youngster Carlos Alcaraz - ab 23 Uhr live im TV auf Eurosport, im Livestream via Eurosport Player und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.09.2021, 10:03 Uhr

© Getty Images Peter Gojowczyk, Carlos Alcaraz

Peter Gojowczyk wollte am spielfreien Samstag ein Schon-Programm einlegen: Drei Spiele in der Qualifikation, zwei danach im Hauptfeld - sie haben ihre Spuren hinterlassen, die Hüfte zwickt. Kein Wunder. Gojowczyk, aktuell die Nummer 141 im ATP-Ranking, steht erstmals in der Runde der letzten 16 Spieler bei einem Grand-Slam-Turnier, er wird ab übernächster Woche wieder knapp an den Top 100 schnuppern; sollte es sogar bis ins Viertelfinale gehen, wären die Top 80 drin.

Auf Platz 39 stand er schon mal, der Münchner, im Jahr 2018; erstmals so richtig ins Bewusstsein der deutschen Tenniswelt war er 2014 geraten, beim beherzten Davis-Cup-Auftritt gegen Frankreich. Ein Turniersieg hat Gojo in der Bilanz stehen, ebenfalls Frankreich, 2017 in Metz.

Peter Gojowczyk: Das ist sein Gegner Carlos Alcaraz

Im Weg zum ersten Viertelfinale steht einer, der - da sind sich alle Experten und Nicht-Experten sicher - die Zukunft des Profitennis mitgestalten wird, sollte er gesund bleiben: Carlos Alcaraz, der 18-jährige Spanier, gerne mit Rafael Nadal verglichen. Bei den US Open feierte der Weltranglisten-55. mit seinem Fünfsatz-Sieg über Stefanos Tsitsipas gerade seinen größten Karriereerfolg, Tsitsipas erklärte nach dem Aus, er habe noch niemanden so fest zuschlagen erlebt wie Alcaraz.

Die Frage ist, wie fit Alcaraz noch ist nach dem Tsitsipas-Thriller, körperlich und mental. Schaut man ihn sich jedoch an, könnte er noch sehr fit sein. Zumal er mit Juan Carlos Ferrero, ehemalige Nummer 1 der Welt, ebenfalls einen der fittesten Spieler als Coach bei sich weiß.

Das Duell zwischen Gojowczyk und Alcaraz ist das erste Aufeinandertreffen der beiden.

Wann spielt Gojowczyk gegen Alcaraz?

Das Achtelfinal-Match zwischen Peter Gojowczyk und Carlos Alcaraz ist nicht vor 23 Uhr auf dem Granstand angesetzt. Eurosport überträgt live im TV und via Eurosport Player auch im Livestream - im Liveticker seid ihr bei uns dabei!