US Open 2021: Tsitsipas unterliegt Alcaraz in Fünf-Satz-Thriller

Stefanos Tsitsipas hat in der dritten Runde der US Open 2021 gegen Carlos Alcaraz mit 3:6, 6:4, 6:7 (2), 6:0 und 6:7 (5) verloren. Und gegen das Publikum.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.09.2021, 01:08 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas am Freitag in New York City

Man darf wohl davon ausgehen, dass die überwältigende Mehrheit der Fans, die sich am Freitag im Arthur Ashe Stadium das Match zwischen Stefanos Tsitsipas und Carlos Alcaraz gegeben haben, den Spanier nicht einmal vom Hörensagen kannten. Nach 14 Minuten Spielzeit wussten die Zuschauer aber spätestens, mit wem sie es zu tun hatten: einem der aufgehenden Sterne des Tenniszirkus. Alcaraz führte zu diesem Zeitpunkt mit 4:0, Tsitsipas wirkte leicht geschockt. Er kennt die Qualitäten des Schützlings von Juan Carlos Ferrero natürlich.

In solchen Fällen helfen die Menschen auf den Tribünen eigentlich gerne aus, Stefanos Tsitsipas muss sich die Liebe der New Yorker aber erst wieder erarbeiten. Auch wenn der Grieche derzeit als der alleinige Sündenbock für eine Unsitte herhalten muss, die vom Regelwerk (noch) gedeckt ist. Die unendlich lang anmutenden Toilettenpausen sind kein exklusiver Schachzug von Tsitsipas, am Donnerstag etwa verabschiedete sich auch Jenson Brooksby für mehr als zwölf Minuten von seinem Court und Gegner Taylor Fritz. Mehrmals übrigens.

Alcaraz mit Comeback im dritten Satz

Carlos Alcaraz ist in dieser Hinsicht noch nicht auffällig geworden, zumindest hat es eine breitere Öffentlichkeit noch nicht mitbekommen. Unübersehbar dagegen: Das Tempo des 18-jährigen Spaniers, der in New York auf Hartplatz im Gegensatz zu seinem Ansatz auf Asche vor allem mit den Vorhand deutlich flacher spielt. Tsitsipas kam zwar langsam ins Match, Alcaraz gewann den ersten Satz dennoch mit 6:3, sehr zum Gaudium der Zuschauer. Tsitsipas hatte sich im letzten Spiel bei einer Rutschaktion leicht den Fuß verdreht, er ließ den Physio kommen. Nicht zum Gaudium des Publikums.

Alcaraz machte beschwingt weiter, führte auch im zweiten Akt schnell mit 3:0. Nun aber war Stefanos Tsitsipas endlich voll da, holte fünf Spiele in Folge, glich nach 90 Spielminuten aus. Der dritte Satz sah dann erstmals einen starken Start von Tsitsipas, das Break zum 3:2 brachte ihn auf die Überholspur. Bis zum Stand von 5:2, dann versemmelte Tsitsipas mehrere Satzbälle. Dass er den Durchgang im Tiebreak noch verlor, fügte der langen Geschichte von Tsitsipas und den vergebenen Führungen ein weiteres Kapitel hinzu. Das rief nun nach einer Kleiderwechsel-Pause. Beide Spieler gönnten sich eine ebensolche.

Tsitsipas in der Rolle von Medvedev

Satz vier ging kurz und schmerzvoll für Alcaraz an Tsitsipas, der auch in der Entscheidung immer wieder vorlegen durfte. Alcaraz immer wieder nach, musste im sechsten Spiel einen Breakball abwehren. Natürlich musste dieses Match in einem Tiebreak entschieden werden, exakt vier Stunden nach Spielbeginn. Alcaraz schaffte mit einem Vorhandstrahl das erste Mini-Break zum 3:1, bei 4:2 wurden die Seiten gewechselt. Ein Volley-Fehler von Tsitsipas brachte drei Matchbälle für Alcaraz, beim zweiten jubelte das Publikum schon zugunsten des Spaniers. Der Lob von Alcaraz landete aber um Millimeter im Aus. Wenige Augenblicke später lag Carlos Alcaraz auf seinem Rücken, für Stefanos Tsitsipas gab es die nächste Enttäuschung in New York. Im vergangenen Jahr hatte er einen sicher scheinenden Sieg gegen Borna Coric noch vergeigt.

Daniil Medvedev, der vor zwei Jahren die Rolle des Bösewichts bei den US-Fans besetzt hatte, war zu diesem Zeitpunkt schon längst mit seinem Arbeitstag fertig. Medvedev gewann gegen Pablo Andujar glatt in drei Sätzen. Womit sich New York akustisch einverstanden zeigte.

