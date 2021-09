US Open 2021: Monfils, Berrettini gewinnen, Hurkacz unterliegt Seppi

Während Matteo Berrettini und Gael Monfils recht sicher die dritte Runde der US Open erreicht haben, ist mit Hubert Hurkacz einer der aussichtsreichen Spieler der zweiten Reihe ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.09.2021, 00:54 Uhr

© Getty Images Gael Monfils kann auch als 35-Jähriger noch gewinnen

Günter Bresnik hatte sich warm angezogen für das Match seines Schützlings Gael Monfils im Luis Armstrong Stadium. Gestern wurde der 35. Geburtstag des Franzosen im kleinen Kreis gefeiert, am Donnerstag rief dann wieder die Arbeit. Namentlich Steve Johnson, der sich auch schön langsam auf der Zielgeraden seiner Karriere befindet. Auswärtsspiele sind nie einfach, das wissen Monfils und Bresnik natürlich. Um die Fans aber richtig in Fahrt zu bringen, war Johnson an diesem Nachmittag nicht gut genug. Oder andersrum: Gael Monfils spielte seine gewohnten Qualitäten aus, behielt mit 7:5, 4:6, 6:4 und 6:4 die Oberhand.

Nächster Gegner von Monfils wird möglicherweise Jannik Sinner sein. Der Südtiroler hatte mit Zachary Svajda, einem 18-jährigen Lokalmatador, vor allem im zweiten Satz alle Hände voll zu tun. Sinner spielt derzeit noch.

Berrettini und Seppi gewinnen

Zwei weitere Italiener sorgten ebenfalls für gute Stimmung - in unterschiedlichen Rollen. Während Matteo Berrettini bei seinem Vier-Satz-Erfolg gegen Corentin Moutet seiner Favoritenrolle gerecht wurde, lieferte Routinier Andreas Seppi - wie Sinner ein Südtiroler - gegen Hubert Hurkacz eine richtige Überraschung. Seppi gewann mit 2:6, 6:4, 6:4 und 7:6 (6) und spielt in Runde drei gegen Oscar Otte, den deutschen Qualifikanten.

Eine bravouröse Vorstellung lieferte Aslan Karatsev ab. Der Russe, der zu Beginn des Jahres in Australien sensationell das Halbfinale erreicht hatte, lag gegen Jordan Thompson schon mit 0:2-Sätzen zurück, schien auf dem sicheren Weg in eine Niederlage. Mit Beginn des dritten Durchgangs aber begann Karatsev etwas konstanter zu spielen. Dass er das Tiebreak im vierten Satz mit 11:9 gewann, war natürlich nicht unglücklich. Raubte Thompson aber den letzten Nerv. Karatsev gewann mit 3:6, 3:6, 7:5, 7:6 (6) und 6:1. Sein nächster Gegner wird auf jeden Fall ein Amerikaner sein: entweder Jenson Brooksby oder Taylor Fritz.

Hier das Einzel-Tableau bei den US Open 2021