US Open 2021: Novak Djokovic müht sich gegen Jenson Brooksby ins Viertelfinale

Novak Djokovic ist mit einem Vier-Satz-Erfolg gegen Jenson Brooksby in das Viertelfinale der US Open eingezogen. Vor allem zu Beginn des 1:6, 6:3, 6:2 und 6:2 hatte der Branchenprimus große Mühe.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.09.2021, 04:32 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic am Montagabend im Arthur Ashe Stadium

Djokovic verzeichnete gegen den US-amerikanischen Youngster einen Fehlstart, verlor den ersten Satz mit 1:6. Im zweiten Durchgang schaffte Brooksby das Rebreak zum 2:3 nach einem epischen Spiel, das beinahe eine halbe Stunde lang andauerte. Djokovic schlug aber gleich wieder zurück. Und kontrollierte danach das Match.

Brooksby, der sein erstes Major überhaupt bestreitet, stellte Djokovic mit seiner unkonventionellen Spielweise dennoch immer wieder vor Probleme. Kein Wunder, dasder der Serbe im On-Court-Interview mit Brad Gilbert eine große Zukunft für seinen Gegner prophezeite. Er selbst benötigt noch drei Siege, um den ersten Kalender-Grand-Slam eines Mannes seit Rod Laver 1969 zu schaffen. Für die US-Amerikaner bedeutete das Ausscheiden Brooksbys, dass die Ausrischter des vierten Majors des Jahres zum ersten Mal in der Open Era weder bei den Männern noch bei den Frauen im Viertelfinale vertreten sind.

Als nächstes wartet Matteo Berrettini auf den Weltranglisten-Ersten. Gegen den Italiener musste Novak Djokovic schon in Roland Garros im Viertelfinale und in Wimbledon im Endspiel ran. Das zweite Viertelfinale in der oberen Tableau-Hälfte bestreiten Alexander Zverev und Llyod Harris.

Hier das Einzel-Tableau in New York