US Open 2021: Sloane Stephens erteilt Coco Gauff Lehrstunde

Sloane Stephens hat am Mittwochabend US-amerikanischer Zeit eine Meisterleistung abgeliefert. Die Siegerin von 2017 gewann gegen Coco Gauff mit 6:4 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2021, 02:59 Uhr

© Getty Images Sloane Stephens war am Mittwoch in brillanter Form

Beim Einmarsch zum ersten Match der Night Session im Arthur Ashe Stadium bekam Cori Gauff noch deutlich mehr Applaus als Sloane Stephens. Danach aber übernahm Sloane Stephens gnadenlos das Kommando. Und erteilte ihrer Landsfrau eine Lehrstunde, die tatsächlich nur knapp länger als 60 Minuten andauerte. Stephens gewann mit 6:4 und 6.2 und spielt am Freitag entweder gegen Angelique Kerber oder Anhelina Kalinina.

Schon in Runde eins musste sich Stephens gegen eine US-Amerikanerin durchsetzen. Gegen Madison Keys nämlich, die sie wie im Endspiel 2017 besiegte. Damals glatt in zwei, diesmal extrem knapp in drei Durchgängen. Gegen Gauff spielte Stephens jedenfalls wieder wie in ihrer allerbesten Zeit. Mit viel Variation, Spielwitz - und wenn es darauf ankam, auch mit Tempo. Dazu kam eine großartige Antizipation, Gauff wusste gar nicht, wohin sie die Bälle spielen sollte. Stephens war meistens schon da.

Die Box von Gauff, in der wie gewohnt neben Vater Corey auch Patrick Mouratoglou saß, konnte da nur staunen. Und am Ende fair applaudieren. Was nur zu sehen, aber nicht zu hören war: Während des Matches waren schwere Regenfälle über dem Arthur Ashe Stadium niedergegangen. Was den ohnehin schon herrschenden Lärm durch die Klimaanlage und das Gemurmel der Zuschauer noch einmal verstärkte.

