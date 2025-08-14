US Open 2025: Auch Berrettini sagt ab - Misolic nun erster Nachrücker

Matteo Berrettini wird bei den US Open verletzungsbedingt nicht an den Start gehen können.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 14.08.2025, 15:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Matteo Berrettini kann in Flushing Meadows nicht antreten.

Der Italiener laboriert an einer immer wieder akut werdenden Bauchmuskel-Verletzung, die ihn in den letzten Monaten bereits wiederholt aus der Bahn geworfen hat.

Berrettini ist nach Hubert Hurkacz und Grigor Dimitrov der dritte prominente Name, der das letzte Major des Jahres auslassen muss.

Misolic's Chancen steigen beträchtlich

Des einen Leid, des anderen Freud: Der US-Amerikaner Brandon Holt rutscht somit ins Hauptfeld. Für Filip Misolic bedeutet dies indes, dass er nun der erste Name auf der Nachrück-Liste für das Main Draws ist.

Angesichts weiterer "Wackelkandidaten" wie beispielsweise Nick Kyrgios, Sebastian Kords oder Emil Ruusuvuori stehen die Chancen des Österreichers, doch noch in das Hauptfeld in Flushing Meadows zu rutschen, ganz gut.

Aktuelle Entry-List der US Open 2025