US Open 2021, Tag 5: Spotlight auf Carlos, Danielle und die Lautstärke

Fünfter Tag der US Open 2021 in New York City (ab 17 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Eurosport). Wir haben wieder alle relevanten Infos für Euch.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.09.2021, 08:17 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz spielt am Freitag gegen Stefanos Tsitsipas

Top-Match des Tages: Stefanos Tsitsipas vs. Carlos Alcaraz

Stefanos Tsitsipas ist auf dem besten Weg, in New York die Rolle von Daniil Medvedev anno 2019 einzunehmen. Mit jedem weiteren Match verspielt der Grieche Sympathien, dabei hatte seine Toilettenpause nach dem dritten Satz gegen Adrian Mannarino weniger als zehn Minuten in Anspruch genommen. Undankbares Volk, die Amerikaner. Carlos Alcaraz fliegt hierzulande noch ein wenig unter dem Radar. Den Auftaktsieg gegen Cameron Norrie haben die Tennisexperten dennoch aufmerksam zur Kenntnis genommen.

Lautestes Match des Tages: Victoria Azarenka vs. Garbine Muguruza

Spielerisch ist von dieser Partie nicht viel zu erwarten, jeden einzelnen mit Slice gespielten Ball sollten die Fans feiern wie die Siege von Jimmy Connors bei dessen legendärem Run 1991. Aber von der Lautstärke her macht weder Vika noch Garbi irgend jemand etwas vor. Vor allem, seit Maria Sharapova in Rente gegangen ist.

Upset-Alert: Danielle Collins vs. Aryna Sabalenka

Jetzt wollen wir es offiziell bekannt geben: Ja, unter den Journalisten hier in New York gibt es ein Tippspiel, in dem beide Einzel-Rasters durchgetippt wurden, bis zum Endspiel. Kein Geheimnis ist es, dass der Verfasser dieser Zeilen mit einem Erfolgslauf von Marketa Vondrousova á la French Open 2019 spekuliert hat. Das ist übel daneben gegangen. Dass Danielle Collins aber Aryna Sabalenka verabschieden wird, darüber sollte Konsens herrschen, oder?

Kleiderwechsler des Tages: Reilly Opelka (vs. Lorenzo Musetti)

Die deutsche Brille: Kerber und Gojowczyk im Einsatz

Es gab Beschwerden aus der fantastischen Schweizer Journalisten-Reihe hier im Pressezentrum. Peter Gojowczyk sei in seiner PK ja nur zu seinem potenziellen übernächsten Gegner, Stefanos Tsitsipas, und nicht zu Henri Laaksonen befragt worden. Die Schuld hierfür schieben wir eindeutig dem Moderator der Pressekonferenz in die Schuhe, der das Gespräch vor der Zeit abgewürgt hat. Und all die Arbeit unseres 24-köpfigen Laaksonen Recherche-Teams als letztlich sinnlos bewertet hat. Zu Angelique Kerber und Sloane Stephens ist alles gesagt. Außer: Wir freuen uns drauf.

Hier der Spielplan für den Freitag!