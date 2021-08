US Open 2021: Tsitsipas zieht gegen Murray Kopf aus der Schlinge

Stefanos Tsitsipas hat ein Überraschungs-Aus in Runde eins der US Open 2021 gerade noch vermieden. Der Grieche besiegte Altmeister Andy Murray mit 2:6, 7:6 (7), 3:6, 6:3 und 6:4.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.08.2021, 01:49 Uhr

© Getty Images Stefanso Tsitsipas durfte am Ende doch noch jubeln

Von Jens Huiber aus New York City

Früh am New Yorker Abend kam von den Veranstaltern der US Open eine Art Entschuldigung: Die langen Zuschauer-Schlangen, die sich vor den Eingängen des National Tennis Centers gebildet hatten, seien sehr unerfreulich gewesen. Die USTA werde sich bemühen, dem Problem Herr zu werden. Das Nadelöhr waren wohl die Stationen, an denen die Fans ihre Rucksäcke abgeben mussten. Die gute Nachricht: Die Matches im Arthur Ashe Stadium beginnen erst um 12 Uhr Ortszeit. Und wer sich, mit Recht, auf das Schlagerspiel des Tages zwischen Stefanos Tsitsipas und Andy Murray gefreut hatte, der bekam durch das Marathonmatch zwischen Sloane Stephens und Madison Keys noch ein paar Minuten geschenkt.

Tatsächlich war die Hütte ab Beginn der Partie zwischen dem Champion von 2011 und dem aktuellen Weltranglisten-Dritten so gut gefüllt, als handle es sich um ein Viertelfinale in der zweiten Woche. Mit klarer Verteilung der Sympathien - in Richtung von Murray. Der maulte, jammerte, haderte wie in seiner besten Zeit. Und hielt spielerisch ebenso mit wie in ebensolcher. Der erste Satz war aus Sicht von Tsitsipas schnell futsch, im zweiten rettete sich der Favorit in ein Tiebreak. Das er mit ein bisschen Glück für sich entschied. Dass sich die beiden Spieler bei Satzgleichstand eine Auszeit gönnten, nahm das Publikum wohlwollend zur Kenntnis (dass Tsitsipas nach dem vierten Satz wieder in den Katakomben verschwand, kam weder bei Murray noch bei Fans gut an).

Tsitsipas am Ende zu stark für Murray

Murray hatte sich nach seinem Zweitrunden-Aus in Winston Salem in Sachen Spielstärke irgendwo zwischen Platz 60 und 70 eingeordnet. Und seinen zweiten Aufschlag als Schwäche ausgemacht. Davon war in den vier Stunden und 49 Minuten, die er letztlich mit Tstsipas im größten Tennisstadion der Welt verbringen sollte, nichts zu sehen. Aber das Rad der Zeit lässt sich nur bis zu einem gewissen Grad zurückdrehen. Auch wenn nicht nur die Fans einen Sieg von Andy Murray gesehen hätten.

Ein frühes Break im Entscheidungssatz reichte Stefanos Tsitsipas, um den Einzug in Runde zwei zu fixieren. Murray gab alles, aber es war nicht genug. Die Verabschiedung durch die Fans viel erwartungsgemäß euphorisch aus. Der spätere Einlass in das Stadion wurde durch eine Day Session in Überlänge kompensiert. Und so viele legendäre Vorstellungen wird Sir Andrew in New York City wohl nicht mehr geben.

