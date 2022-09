US Open 2022: Alcaraz, Sinner sicher weiter, Coric scheitert an Brooksby

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner sind jeweils mit Drei-Satz-Siegen in die dritte Runde der US Open 2022 eingezogen. Borna Coric, zuletzt Champion in Cincinnati, ist dagegen ausgeschieden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.09.2022, 22:12 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner musste in Runde zwei nicht über die volle Distanz

Alcaraz durfte zum zweiten Mal in Folge gegen im Arthur Ashe Stadium ran. Und wie schon zum Auftakt gegen Sebastian Baez bekam es der Spanier mit einem Mann zu tun, der sich eher auf Sandplätzen wohl fühlt: Federico Coria. Alcaraz war die meiste Zeit über der dominierende Mann auf dem Court, gewann ungefährdet mit 6:2, 6:1 und 7:5. Lediglich im dritten Akt schaffte es Coria, einen Break-Rückstand aufzuholen, sich nach einem 1:4 wieder in den Satz zurückzubringen.

Coria erspielte sich im neunten Spiel sogar fünf Breakbälle, Alcaraz wehrte allesamt ab. Und holte sich ein paar Minuten später das entscheidende Break zum 7:5.

Nächster Gegner von Alcaraz wird etwas überraschend Jenson Brooksby sein. Der US-Amerikaner schaffte es, im zweiten Satz gegen Cincinnati-Champion Borna Coric sieben Satzbälle abzuwehren. Damit war der Spirit des Kroaten verflogen, Brooksby gewann schließlich mit 6:4, 7:6 (10) und 6:1.

Sinner gewinnt in drei Sätzen

Jannik Sinner musste sich im zweiten Durchgang gegen Christopher Eubanks ebenfalls strecken. Der Südtiroler spielte wie schon am Dienstag im Louis Armstrong Stadium, in Runde eins hatte Sinner gegen Daniel Altmaier erst nach fünf Sätzen jubeln dürfen. Gegen Eubanks stand am Ende ein 6:4, 7:6 (8) und 6:2 zu Buche. Sinner spielt in Runde drei entweder gegen Grigor Dimitrov oder Brandon Nakashima.

Marin Cilic, 2014 Champion in New York City, gewann nach seinem glatten Erfolg gegen Maximilian Marterer in Runde eins auch gegen Albert Ramos-Vinolas in drei Sätzen, diesmal mit 6:3, 7:6 (4) und 6:3.

