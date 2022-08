US Open 2022: Alle Infos, TV, Favoriten, Auslosung, Preisgeld

Am Montag, 29. August, beginnen die US Open 2022 mit den Matches des Hauptfeldes. Hier findet Ihr alle relevanten Informationen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.08.2022, 12:18 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev geht als Titelverteidiger in die US Open 2022

Wer spielt, wer fehlt bei den US Open 2022?

Bei den Männern werden wohl zwei der vier Halbfinalisten von 2021 nicht am Start sein: Alexander Zverev hat aufgrund seiner Verletzung am Knöchel bereits abgesagt, Novak Djokovic wird wohl auch fehlen. Der Serbe darf als ungeimpfter Spieler nach wie vor nicht in die USA einreisen. Ebenfalls nicht am Start wird Roger Federer sein, dessen Comeback beim Laver Cup in London (22. bis 24. September) erwartet wird. Abgesagt hat außerdem Lokalmatador Reilly Opelka. Bei den Frauen starten alle namhaften Spielerinnen.

Wer sind die FavoritInnen?

Bei den Frauen ist die Gemengelage wie immer sehr offen. Iga Swiatek hat ihre Dominanz aus dem Frühjahr verloren, die beiden letzten großen Titel vor den US Open gingen in Toronto an Simona Halep und in Cincinnati an Caroline Garcia. Ein neuerlicher Siegeszug von Titelverteidigerin Emma Raducanu ist zwar unwahrscheinlich, aber nicht gänzlich ausgeschlossen. Auch Aryna Sabalenka kommt wieder besser in Fahrt.

Bei den Männern geht Daniil Medvedev als Titelverteidiger ins Rennen. Der Russe zählt neben Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas und Carlos Alcaraz zu einem diesmal größeren Favoritenkreis. Aus lokalpatriotischer Sicht ruhen die meisten Hoffnungen wohl auf Taylor Fritz.

Wo werden die US Open im TV und Livestream übertragen?

Wie bei den Australian Open und den French Open überträgt Eurosport alle Matches der US Open im TV und via Eurosport Player im Livestream. ServusTV überträgt ein Top-Match des Tages.

Was hat die Auslosung gebracht?

Die Auslosung findet am Donnerstag, 26. August 2022, statt.

Wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen?

Das Preisgeld bei den US Open 2022 staffelt sich wie folgt:

Runde Preigeld (in USD) Erste Runde 80.000.- Zweite Runde 121.000.- Dritte Runde 180.000.- Achtelfinale 278.000.- Viertelfinale 445.000.- Halbfinale 705.000.- Finale 1.300.000.- Sieg 2.600.000.-