US Open 2022: Angeschlagener Stefanos Tsitsipas fliegt in Runde eins raus

Stefanos Tsitsipas ist in der ersten Runde der US Open 2022 gescheitert. Titelverteiidger Daniil Medvedev hatte dagegen keine Probleme.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 30.08.2022, 04:43 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas musste sich von den US Open 2022 schon verabschieden

Titelverteidiger Daniil Medvedev ist bei den US Open souverän in die zweite Runde eingezogen. Der 26 Jahre alte Russe setzte sich am Montag mit 6:2, 6:4, 6:0 gegen den US-Amerikaner Stefan Kozlov durch. Überraschend schied dagegen der Grieche Stefanos Tsitsipas aus, der dem Kolumbianer Daniel Elahi Galan 0:6, 1:6, 6:3, 5:7 unterlag. Tsitsipas musste während des Matches am rechten Schlagarm behandelt werden, nach dem Gewinn des dritten Satzes sah es dennoch nach einem Comeback es Favoriten im ersten Match der Night Session im Louis Armstrong Stadium aus.

"Es waren nicht einfache Bedingungen, es ist sehr warm und die Luftfeuchtigkeit ist hoch", sagte Medvedev nach dem Match, das den Spielbetrieb im Arthur Ashe Stadium am Montag eröffnete: "Ich habe versucht, wirklich solide zu spielen und ich glaube, das ist mir gelungen."

Murray schlägt Cerundolo

Medvedev, der in Wimbledon aufgrund von Sanktionen gegen Russland nicht an den Start gehen durfte, zählt auch in diesem Jahr unter anderem neben dem 22-maligen Grand-Slam-Champion Rafael Nadal zu den Titelkandidaten. Im Vorjahr hatte der Moskauer mit einem Finalsieg gegen den diesmal abwesenden Novak Djokovic seinen bislang größten Erfolg gefeiert.

Auch Andy Murray konnte 2012 bereits in New York gewinnen und fuhr nun exakt zehn Jahre später ebenfalls einen überzeugenden Auftakterfolg ein. Der 35 Jahre alte Brite schlug den an Position 24 gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo 7:5, 6:3, 6:3. "Ich habe in den wichtigen Momenten gut gespielt", sagte Murray zufrieden.

