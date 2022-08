US Open 2022: Jabeur in Runde drei, Sakkari scheitert

Während Vorjahres-Halbfinalistin Maria Sakkari in Runde zwei der US Open 2022 ausgeschieden ist, zog mit Ons Jabeur wenigstens eine der Favoritinnen in der unteren Tableau-Hälfte in die dritte Runde ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.08.2022, 20:38 Uhr

© Getty Images Ons Jabeur steht in New York in Runde drei

Sakkari eröffnet das Spielgeschehen im Louis Armstrong Stadium und hatte mit Xinyu Wang von Beginn an ihre Probleme. Die chinesische Linkshändern diktierte von der Grundlinie aus mit ihrer Vorhand - lediglich der Aufschlag von Wang wollte nicht so richtig funktionieren. Das legte sich im Verlauf des Matches aber. Und so zog die Außenseiterin mit einem 3:6, 7:5 und 7:5 in die dritte Runde der US Open 2022 ein.

Dort steht auch Ons Jabeur. Die Tunesierin, zuletzt im Endspiel von Wimbledon an Elena Rybakina gescheitert, bezwang die US-Amerikanerin Elizabeth Mandlik mit 7:5 und 6:2. Dort spielt Jabeur gegen Shelby Rogers - und damit gegen die nächste Lokalmatadorin. Rogers hat im vergangenen Jahr die mittlerweile zurückgetretene Ashleigh Barty, damals die Nummer eins der Welt, besiegt.

