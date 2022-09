US Open 2022 live: Carlos Alcaraz vs. Casper Ruud im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Casper Ruud treffen im Finale der US Open 2022 aufeinander. Das Match gibt es ab 22 Uhr live im TV ud Livestream bei ServusTV (in Österreich), Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.09.2022, 23:03 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Carlos Alacaraz und Casper Ruud treffen zum dritten Mal aufeinander

Für Carlos Alcaraz und Casper Ruud geht es heute nicht nur um den ersten Major-Titel in der jeweils noch recht jungen Karriere, sondern auch um den Platz an der Sonne: Wer auch immer dieses Endspiel gewinnt, wird Daniil Medvedev an der Spitze der ATP-Weltrangliste ablösen.

Es wird die dritte Begegnung zwischen Alcaraz und Ruud werden - die beiden bisherigen gingen an den Spanier: in dieser Saison im Endspiel von Miami. Und 2021 im Viertelfinale von Marbella.

Alcaraz vs. Ruud - wo es einen Livetsream gibt

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Casper Ruud gibt es ab 22 Uhr live im TV ud Livestream bei ServusTV (in Österreich) und bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau in New York