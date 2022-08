US Open 2022 live: Hubert Hurkacz vs. Oscar Otte im TV, Livestream und Liveticker

Hubert Hurkacz und Oscar Otte treffen in der ersten Runde der US Open 2022 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 20:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.08.2022, 04:52 Uhr

© Getty Images Hubert Hurkacz und Oscar Otte treffen das zweite Mal aufeinander

Es wird das zweite Aufeinandertreffen zwischen Otte und Hurkacz werden, das erste hat der Pole in diesem Frühjahr in Indian Wells in drei Sätzen für sich entscheiden können. Hurkacz ist einigermaßen gut in Form nach New York City gekommen, vor wenigen Wochen stand er im Endspiel von montréal, verlor dort allerdings gegen Pablo Carreno Busta.

Für Oscar Otte lassen sich dagegen keine zuverlässigen Einschätzungen hinsichtlich seiner Verfassung geben: Nach dem Aus in Wimbledon gegen Carlos Alcaraz musste sich der Kölner einer Operation am Knie unterziehen. Der Auftritt in New York wird sein Comeback auf der ATP-Tour werden.

Hurkacz gegen Otte - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Oscar Otte und Hubert Hurkacz gibt es ab ca. 20:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

