US Open 2022: Nadal souverän gegen Gasquet, Rublev gewinnt Thriller

Rafael Nadal hat mit einem 6:0, 6:1 und 7:5 gegen Richard Gasquet das Achtelfinale der US Open 2022 erreicht. Andrey Rublev musste dafür dagegen mehr als vier Stunden lang gegen Denis Shapovalov kämpfen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.09.2022, 03:44 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal am Samstagabend in New York City

Wenn Rafael Nadal gegen Richard Gasquet antreten darf, sind die Wettquoten auf einen Sieg des Spaniers ungefähr so günstig wie jene, wenn Real Madrid in La Liga gegen einen harmlosen Aufsteiger antritt. 17 Matches hatte Nadal gegen den Franzosen vor dem Treffen in der dritten Runde der US Open 2022 absolviert - und ebenso viele gewonnen. Lediglich vier Satzgewinne konnte Gasquet seit 2004 gegen Nadal verbuchen. Und am Samstagabend in New York City sollte keiner dazukommen.

Denn Rafael Nadal legte los wie die Feuerwehr, gewann die ersten beiden Sätze mit 6:0 und 6:1, benötigte dafür immerhin 80 Minuten. Und auch danach ließ der 22-malige Grand-Slam-Champion nicht locker, nahm Gasquet im dritten Akt gleich wieder dessen Aufschlag ab. Gasquet schaffte allerdings ein kleines Comeback, glich zum 2:2 aus. Im elften Spiel konnte Gasquet zunächst noch drei Breakbälle abwehren, den vierten nutze Nadal zum 6:5. Und servierte nach 2:16 Stunden Spielzeit sicher aus.

Rublev über vier Stunden lang auf dem Court

Nadal trifft im Achtelfinale am Montag nun auf Frances Tiafoe, der sich etwas überraschend gegen Diego Schwartzman in drei Sätzen behaupten konnte. Tiafoe lag gegen den Argentinier im ersten Satz mit Doppelbreak zurück, zeigte im voll besetzten Louis Armstrong Stadium aber erstaunliche Comeback-Qualitäten. Und gewann mit 7:6 (7), 6:4 und 6:4.

Ganz großes Tennis gab es parallel dazu auf dem Grandstand. Dort lieferten sich Denis Shapovalov und Andrey Rublev einen Kampf über 4:08 Stunden, den der Russe schließlich mit 6:4, 2:6, 6:7 (3), 6:4 und 7:6 (10) für sich entscheiden konnte. Rublev trifft im Achtelfinale auf Cameron Norrie, der gegen Holger Rune Kräfte sparen konnte.

