US Open 2022: Quartett mit schwierigen Aussichten

Mit Maximilian Marterer hat am Freitag ein vierter Deutscher den Einzug in das Hauptfeld der US Open 2022 geschafft. Die Chance auf tiefe Runs ist dort aber eher gering.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.08.2022, 11:39 Uhr

© Getty Images Oscar Otte hat in New York ein Achtelfinale zu verteidigen

Von Jens Huiber aus New York

Und dann sind es also doch vier deutsche Vertreter, die sich im 128er-Raster bei den Männern tummeln werden. Maximilian Marterer machte am Freitag mit einem 6:4 und 6:3 gegen Riccardo Bonadio das Quartett komplett, in dem der größte Trumpf bekanntlich fehlt: Alexander Zverev wird in New York nicht spielen, er bereitet sich auf den Davis Cup in Hamburg vor. Michael Kohlmann wiederum, der deutsche Teamchef, ist nach New York gekommen. Wie auch Lars Uebel, der sportliche Leiter der TennisBase in Oberhaching.

Kohlmann und Uebel sahen einen sehr konzentrierten Marterer, der in den entscheidenden Phasen die richtigen Mittel fand. Bonadio, der alle vier bisherigen Matches gegen den deutschen Linkshänder gewinnen konnte, vermochte im ersten Satz drei Breakbälle zum 5:4 nicht zu nutzen, dann schlug eben Marterer im darauffolgenden Spiel zu. Im zweiten Akt reichte ein frühes Break, um den Einzug ins Hauptfeld klar zu machen.

Kein Losglück für die Deutschen

Oscar Otte, Daniel Altmaier und Peter Gojowczyk warten da schon. Mit eher zweifelhaften Aussichten. Otte muss in seinem ersten Match nach einer längeren Verletzungspause gleich mal gegen Hubert Hurkacz ran, die Nummer acht der US Open 2022. Das ist insofern unschön, als dass der Pole erst vor wenigen Wochen mit dem Finaleinzug in Montreal stark aufgezeigt hatte. Otte hatte da gerade erst wieder das Training aufgenommen.

Peter Gojowczyk darf sich an Holger Rune versuchen. Der Däne hat nach seinem Einzug in das Viertelfinale der French Open nicht mehr ganz so viel getroffen, einfach wird die Aufgabe für Gojowczyk aber nicht. Zumal er aus dem Vorjahr ein Achtelfinale zu verteidigen hat. Wie Oscar Otte übrigens.

Und Altmaier? Der hat mit Jannik Sinner einen Auftritt in einem der größeren Stadien gezogen, aber garantiert kein Glückslos. Was auch für den erfolgreichen Qualifikanten Maxi Marterer gilt: Denn dem wurde als erster Spielkamerad Marin Cilic zugeteilt, der Champion von 2014 und die aktuelle Nummer 15 des Turniers.

