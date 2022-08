US Open 2022: Rekord-Preisgeld, Chance auf Nummer 23 und ein Tränen-Abschied

Die US Open 2022 finden in wenigen Tagen ihren feierlichen Start. Ein Turnier, das auf vielen Fronten für Highlights sorgen wird.

von SID

zuletzt bearbeitet: 26.08.2022, 17:41 Uhr

Die US Open finden kommenden Montag ihren offiziellen Start

Die große Verlockung

Das atemberaubende Flair der Weltmetropole New York City, ein emotionales Publikum in der größten Tennisarena der Welt und ein Rekordpreisgeld in Höhe von 60 Millionen US-Dollar - das Gesamtpaket der US Open ist auch für die Topstars betörend. Ab dem 29. August geht es in diesem Jahr in Flushing Meadows zur Sache, das Frauenfinale steigt am 10. September, das Männerfinale einen Tag später.

Fehlende deutsche Stars

Angelique Kerbers Ankündigung einer Babypause kam völlig überraschend - die langjährige deutsche Nummer eins erwartet ihr erstes Kind und verzichtete auf die lange Reise. Damit fehlen sowohl bei Männern als auch Frauen die besten deutschen Profis, denn Alexander Zverev ließ Vernunft walten und mutet seinem Knöchel nicht sofort eine Maximalbelastung zu. Für den Weltranglistenzweiten kommt das Turnier nach seiner schweren Bänderverletzung zu früh.

Ein emotionaler Abschied

Für Serena Williams fällt der letzte Vorhang auf der ganz großen Tennisbühne. Sechs Mal konnte die 40 Jahre alte Ausnahmeathletin die Trophäe in den Himmel strecken - dass es noch einmal und damit mit Grand-Slam-Titel Nummer 24 klappt, erscheint kaum möglich. Sicher ist aber, dass die Auftritte der früheren Weltranglistenersten ein Spektakel werden - und am Ende sind die ganz großen Emotionen garantiert. Zum Auftakt geht es für Williams gegen Danka Kovinic aus Montenegro.

Die Chance auf Nummer 23

Vier Mal konnte Rafael Nadal in New York bereits triumphieren, nun will der nimmermüde Spanier erneut Geschichte schreiben. In Abwesenheit von Novak Djokovic, der ungeimpft die behördlichen Auflagen nicht erfüllt und am Donnerstag seine Teilnahme offiziell absagte, bietet sich dem 36-Jährigen die Chance, dem Sieg bei den Australian Open einen zweiten großen Coup in diesem Jahr folgen zu lassen. Erstmals seit 2019 schlägt Nadal bei den US Open auf, damals gewann er - bei der Rückkehr trifft er in der ersten Runde auf den Australier Rinky Hijikata. Doch insbesondere der Russe Daniil Medwedew, Vorjahressieger und in Wimbledon aufgrund der Sanktionen nicht am Start, hat etwas dagegen. Bei den Frauen gibt es keine klare Topfavoritin. Im vergangenen Jahr sorgte die Britin Emma Raducanu für eine Sensation.

Deutsche Hoffnungsträger

Ohne Zverev und Kerber sind die Aussichten auf ganz große Matches mit deutscher Beteiligung im Arthur-Ashe-Stadion oder im Louis-Armstrong-Stadion deutlich schlechter geworden. Oscar Otte, als Weltranglisten-41. deutsche Nummer zwei hinter Zverev, ist zwar nach einer Meniskus-OP noch rechtzeitig fit geworden, hat aber gleich zu Beginn gegen Hubert Hurkacz (Polen/Nr. 8) eine schwere Aufgabe vor der Brust. Gute Voraussetzungen bringt Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier mit, sie bekommt es mit Sofia Kenin (USA) zu tun, Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria mit der griechischen Weltranglistendritten Maria Sakkari.