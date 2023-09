US Open 2023: Achtelfinale! Die Reise von Dominic Stricker geht weiter

Dominic Stricker ist sensationell in das Achtelfinale der US Open 2023 eingezogen. Dort trifft der junge Schweizer nun entweder auf Lokalmatador Taylor Fritz oder Jakub Mensik.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2023, 01:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Dominic Stricker erobert gerade New York City

Aus der Qualifikation bis ins Achtelfinale - die Geschichte von Dominic Stricker wird immer besser. Denn nach seinem Coup gegen Stefanos Tsitsipas legte Stricker nun gegen Benjamin Bonzi nach, schlug den Franzosen Benjamin Bonzi nach einer Spielzeit von 3:27 Stunden mit 2:6, 7:5, 7:6 (4), 3:6 und 6:2.

In der Runde der letzten 16 bekommt es der Schützling von Dieter Kindlmann nun entweder mit dem bestklassierten US-Amerikaner in den ATP-Charts, Taylor Fritz, oder dem jungen Tschechen Jakub Mensik zu tun. Mit dem Einzug ins Achtelfinale hat Stricker, der sich erst über die Qualifikation ins Hauptfeld spielen musste, eine Verbesserung auf Position 86 der AT-Weltrangliste geschafft. Was einer Verbesserung um 42 Ränge enstpricht.

Mit Stan Wawrinka hat am Samstag ein weiterer Schweizer die Chance auf den Einzug in die zweite Turnierwoche. Wawrinka, der die US Open 2016 gewonnen hat, muss allerdings gegen einen der Mitfavoriten ran: Jannik Sinner.

Hier das Einzel-Tableau bei den US Open 2023