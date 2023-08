US Open 2023: Alexander Zverev - Mit dem Handgelenk alles in Ordnung

Alexander Zverev wird erst am Dienstag in das Geschehen bei den US Open 2023 eingreifen (live bei Sportdeutschland.tv). Am heutigen Samstag gab das Training ein Fragezeichen preis - das die deutsche Nummer eins aber gleich auflöste.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.08.2023, 21:30 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev startet erst am Dienstag in die US Open 2023

Von Jens Huiber aus Flushing Meadows

Alexander Zverev sr. hatte aus dem Schatten heraus operiert an diesem Samstag auf dem Court 7. Und zwar buchstäblich. Der 7er liegt eigentlich zu jeder Tageszeit direkt im Sonnenlicht, wer spontane Bräune anstrebt, ist dort gut aufgehoben. Das liegt Alexander Zverev jr. fremd, aber irgendwo muss man ja trainieren, wenn die großen Showcourts überwiegend für Aktivitäten des Kids Day reserviert sind. Wenn es mit dem Wiederaufstieg der deutschen Nummer eins so weitergeht wie in den letzten Wochen, dann könnte Alexander Zverev im kommenden Jahr schon wieder Verpflichtungen bei eben diesen Aktivitäten erfahren. Wäre ja nichts Neues für den gebürtigen Hamburger.

Jetzt aber ist Dusan Lajovic angesagt, der gute, alte serbische Filigran, der vor wenigen Tagen in Cincinnati einen nach den Anstrengungen von Toronto deutlich ermatteten Jannik Sinner besiegt hat. Die Übungseinheit erfolgt angemessen ernsthaft - bis Zverev unterbricht. Um sich das rechte Handgelenk tapen zu lassen.

Grund zur Besorgnis?

"Ich glaube nicht", erklärte Zverev also in seiner kleinen Presserunde. "Es ist nichts passiert, keine komische Bewegung gemacht. Wahrscheinlcih habe ich einfach komisch gelegen. Das geht dann in ein, zwei Tagen weg."

Zverev - "Ich bin immer noch im Aufbau"

Das Gespräch findet im sogenannten Interviewraum 4 statt, was deutlich mehr klingt als es ist: Der US-Amerikaner würde den „Raum“ wohl als „Cubicle“ beschreiben, wenigstens hat die kleine Gruppe an Reportern die ungeteilte Aufmerksamkeit von Zverev. Bei Maria Sakkari hörte die Netflix-Crew auch ganz genau mit. Sogar bei den Fragen auf Griechisch.

Alexander Zverev legt bei den US Open 2023 gegen Aleksandar Vukic los, mit dem er sich noch nicht allzusehr beschäftigt hat. "Ich gehe davon aus, dass er in guter Form ist - weil er in Atlanta gut gespielt hat." Im Achtelfinale könnte Jannik Sinner warten, eine Runde später Carlos Alcaraz. Zverevs bestes Ergebnis in Flushing Meadows war bislang der Finaleinzug 2020, der Weg dorthin zurück ist drei Jahre später deutlich interessanter. Es sei denn, das Tableau geht so richtig auf.

"Ich glaube, dass ich gegen Novak ein gutes Match gespielt habe, dass ich den ersten Satz gewinnen kann, fast muss", so Zverev weiter. "Aber Djokovic und Alcaraz spielen seit Jahren ohne Verletzungen durch. Und ich bin immer noch im Aufbau." Wie weit er wirklich sei, könne man ja erst dann herausfinden, wenn er im Viertelfinale wirklich gegen Alcaraz spiele.

Ein Schlager, auf den sich alle Tennisfans freuen würden.

