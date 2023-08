US Open 2023: Alexander Zverev mit grundsolidem Auftaktsieg

Alexander Zverev ist mit einer starken Leistung in die zweite Runde der US Open 2023 eingezogen. Zverev gewann gegen Aleksandar Vukic mit 6:4, 6:4 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.08.2023, 19:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Jürgen Hasenkopf Alexander Zverev am Dienstag in New York City

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Frühe Matchansetzungen sind bekanntlich nicht die Sache von Alexander Zverev. Von dieser Warte aus betrachtet ist die deutsche Nummer eins ziemlich ausgeschlafen auf dem Court 17 aufgetreten. Denn beim 6:4, 6:4 und 6:4 gegen Aleksandar Vukic kam Zverev zu keinem Zeitpunkt auch nur ein bisschen in Bedrängnis. Zu stark schlug Zverev auf, zu souverän spielte er auch von der Grundlinie. Vukic fehlten einfach die Mittel, um den Finalisten von 2020 in Bedrängnis zu bringen.

Die US Open 2023 - live auf Sportdeutschland.TV! Sichert euch jetzt euren Streaming-Pass!

Auch nicht im dritten Satz, den Zverev mit einem Break begann, in dem er aber dann doch zum 4:4 das Re-Break hinnehmen musste. Zverev holte sich den Vorteil umgehend zurück und servierte nach einer Spielzeit von 2:09 Stunden aus.

Medvedev gibt nur zwei Spiele ab

In der zweiten Runde, die, so das Wetter hält, am Donnerstag ausgetragen wird, bekommt es Zverev entweder mit Landsmann und Davis-Cup-Kollege Daniel Altmaier oder dem Franzosen Constant Lestienne zu tun. Danach stünde gemäß Setzliste ein Treffen mit Grigor Dimitrov an. Vielleicht schafft es aber auch Andy Murray in die dritte Runde.

Noch eiliger hatte es Daniil Medvedev, dessen Match im Arthur Ashe Stadium eine Stunde später als jenes von Zverev begann. Medvedev, der Champion von 2021 und in diesem Jahr an Position drei gesetzt, gewann gegen Attila Balasz mit 6:1, 6:1 und 6:0.

Hier das Einzel-Tableau bei den US Open 2023