US Open 2023: Andrey Rublev mal wieder im Viertelfinale

Andrey Rublev ist mir einem Vier-Satz-Erfolg gegen Jack Draper in das Viertelfinale der US Open 2023 eingezogen. Über dieses Stadium ist der Russe indes noch nie hinausgekommen.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 04.09.2023, 23:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Andrey Rublev steht mal wieder in einem Grand-Slam-Viertelfinale

Klappt es diesmal mit dem erstmaligen Einzug von Andrey Rublev in das Halbfinale eines Majors? Den Grundstein dafür hat der Russe jedenfalls gelegt. Nie Nummer acht der Welt schlug den ungesetzten Briten Jack Draper, derzeit nur Nummer 123, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Und das vor einem begeisterten Publikum im voll besetzten Louis Armstrong Stadium. Im Viertelfinale am Mittwoch trifft Rublev nun entweder auf Daniil Medvedev oder Alex de Minaur.

Titelverteidiger Carlos Alcaraz ist mit noch weniger Problemen ins Viertelfinale marschiert und hat mühelos sein elftes Match in Folge in Flushing Meadows gewonnen. Der Wimbledon-Sieger aus Spanien bezwang in der Runde der letzten 16 den Italiener Matteo Arnaldi 6:3, 6:3, 6:4 und zeigte sich bestens gerüstet für ein mögliches Duell mit Alexander Zverev.

Sportdeutschland.TV zeigt die US Open 2023 im Livestream. Hier kommt ihr zu allen Matches!

Alcaraz wartet auf Zverev oder Sinner

Der deutsche Olympiasieger und Jannik Sinner spielen in der Nacht zu Dienstag den nächsten und bislang mit Abstand schwersten Gegner des erst 20 Jahre alten Modellathleten aus. Alcaraz ist in jedem Fall der Favorit - auch wenn er gegen den mutigen Weltranglisten-61. Arnaldi, der zuvor nie die zweiten Runde eines Grand-Slam-Turniers überstanden hatte, noch nicht sein allerbestes Tennis bot.

"Ich habe ein sehr solides Match gespielt und wenige Fehler gemacht, deshalb bin ich sehr zufrieden", sagte Alcaraz am Stadionmikro: "Nachher schaue ich mir Jannik gegen Sascha an, das ist ein schönes Match zum Zusehen. Das Viertelfinale wird dann auf jeden Fall sehr hart."

Gegen Sinner hatte Alcaraz im Vorjahr ein episches Viertelfinale in fünf Sätzen gewonnen. Das einzige Grand-Slam-Match gegen Zverev verlor Alcaraz 2022 im Viertelfinale der French Open in vier Sätzen.

Hier das Einzel-Tableau bei den US Open