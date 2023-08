US Open 2023: Andy Murray begeistert den Grandstand

Andy Murray ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Corentin Moutet in die zweite Runde der US Open 2023 eingezogen. Und hat dabei, wie so oft, das Publikum mit auf eine emotionale Reise genommen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.08.2023, 00:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Andy Murray hatte am Dienstag Grund zu jubeln

Von Jens Huiber aus New York City

Der Grandstand im Bille Jean King National Tennis Center mag an der äußersten westlichen Seite der Anlage gelegen sein - wenn die Zuschauer dort aber so richtig Terz machen, dann zieht sich der Jubel bis hin zum großen Springbrunnen vor dem Arthur Ashe Stadium. Nicht mitgejubelt bei den Punkten von Andy Murray gegen Corentin Moutet hat Ivan Lendl, aber das kennt man von der in der Tschechoslowakei geborenen Tennis-Legende ja, die mseit Jahrzehnten fest in den USA verankert ist. Knapp drei Stunden dauerte die Reise jedenfalls, auf die Murray die Fans auf den vollbesetzten Tribünen mitnahm - dann hatte sich der Schotte seinen Platz in Runde zwei gesichert. mit einem 6:2, 7:5 und 6:3.

Die US Open 2023 - live auf Sportdeutschland.TV! Sichert euch jetzt euren Streaming-Pass!

Und ausnahmsweise wird Murray dort mal als derjenige Spieler aufschlagen, der in Match davor weniger Energie verbraucht hat. Denn Grigor Dimitrov zog seinen Kopf gegen Alex Molcan noch einmal aus der Schlinge, besiegte den Slowaken mit 6:7 (9), 6:7 (5), 6:1, 7:5 und 7:6 (9). Die Historie zwischen Murray und Dimitrov ist lang, nach elf Partien hat der zweimalige Olympiasieger im Einzel die Nase mit 8:3-Siegen vorne. Aber die letzte Begegnung liegt halt auch schon sieben Jahre zurück: 2016 besiegte Murray seinen bulgarischen Gegner im Endspiel von Peking.

So ganz nebenbei war der Erfolg von Murray gegen Moutet auch der 200. Einzelsieg der schottischen Legende bei einem der vier Grand-Slam-Turniere.

Fils legt Talentprobe ab

Sonst so? Der erstaunliche Sebastian Baez, der zuletzt in Kitzbühel und Winston-Salem erfolgreich war, konnte sich schon wieder gegen Borna Coric durchsetzen. Wie eben schon in Winston. John Isner wiederum hat seine letzte Vorstellung im Einzel zumindest mal auf den Donnerstag verschoben, da geht es nach dem Erfolg gegen Fernando Diaz Acosta dann gegen Landsmann Michael Mmoh. Geehrt wurde Isner dennoch schon am Dienstag.

Bemerkenswert vielleicht auch noch, dass Daniel Altmaier ein rein deutsches Zweitrunden-Duell klargemacht hat. Und dass Athur Fils, der junge Franzose, gegen Tallon Griekspoor in fünf Sätzen erfolgreich geblieben ist.

Hier das Einzel-Tableau in Flushing Meadows