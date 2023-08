US Open 2023: Andy Murray und Stan Wawrinka - Zwei Legenden verzaubern New York

Andy Murray und Stan Wawrinka haben in der ersten Runde der US Open 2023 für Furore gesorgt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 31.08.2023, 14:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Andy Murray und Stan Wawrinka stehen bei den US Open in Runde zwei

Aufgrund der schier unglaublichen Dominanz von Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer standen Andy Murray und Stan Wawrinka trotz ihrer mehr als beeindruckenden Laufbahnen nicht immer im Rampenlicht. Bei den diesjährigen US Open in New York scheint jedoch alles ein bisschen anders zu sein.

Die US Open 2023 - live auf Sportdeutschland.TV! Sichert euch jetzt euren Streaming-Pass!

Denn sowohl Murray (gegen Corentin Moutet) als auch Wawrinka (gegen Yoshihito Nishioka) wussten das US-amerikanische Publikum bei ihren Erstrundenauftritten zu begeistern. Und schrieben auf ihre jeweils eigene Art und Weise nebenher auch ein wenig Tennisgeschichte.

Der Dreisatzerfolg gegen Moutet markierte für Murray den 200. Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier. Dies hatten vor dem ehemaligen Weltranglistenersten nur acht Spieler geschafft. Wohl noch wichtiger für den Briten: Die Bauchmuskelverletzung, die ihm zuletzt noch Probleme bereitet hatte, ist in New York eigenen Angaben zufolge kein Problem mehr. In Runde zwei trifft Murray auf Grigor Dimitrov.

Sportdeutschland.TV zeigt die US Open 2023 im Livestream. Hier kommt ihr zu allen Matches!

Der 38-jährige Wawrinka gewann indes als ältester Profi seit 31 Jahren ein Match bei den US Open. Älter als der Schweizer war zuletzt der damals 40-jährige Jimmy Connors im Jahr 1992. Und der dreifache Major-Champion strotzt vor seinem Zweitrundenduell gegen Tomas Martin Etcheverry vor Selbstvertrauen: "Ich weiß, dass ich einige wirklich gute Spieler schlagen kann."

Hier das Einzel-Tableau der Männer