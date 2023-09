US Open 2023: Ben Shelton nach Sieg über Tommy Paul erster Viertelfinalist

Ben Shelton steht erstmals im Viertelfinale der US Open. Shelton besiegte seinen Landsmann Tommy Paul in vier Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.09.2023, 21:20 Uhr

© Getty Images Ben Shelton steht erstmals im Viertelfinale der US Open

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

6:4, 6:3 und 4:1 hatte Ben Sheton am frühen Sonntagnachmittag gegen Tommy Paul im Arthur Ashe Stadium schon geführt, es sah nach einer erstaunlich glatten Angelegenheit für den jungen Linkshänder aus. Dann aber setzte Paul zum Zwischenspurt an, gewann den dritten Akt mit 6:4. Aber Shelton behielt die Nerven, nutzte als Rückschläger seinen ersten Matchball. Und zog nach einer Spielzeit von 2:49 Stunden als erster Spieler in das Viertelfinale des letzten Majors der Saison 2023 ein. Gleichzeitig revanchierte sich Shelton an Paul für die Anfang des Jahres bei den Australian Open erlittene Niederlage.

Im Viertelfinale könnte gleich das nächste Lokalduell auf Ben Shelton warten. Denn Frances Tiafoe geht als klarer favorit in die Begegnung mit Rinky Hijikata, die erst heute Abend (19 Uhr Ortszeit) über die Bühne geht.

Für das zweite Viertelfinale in der unteren Hälfte versuchen sich zunächst Taylor Fritz und Dominic Tricker zu qualifizieren. Am Abend geht dann Novak Djokovic als klarer Favorit in die Begegnung mit Borna Gojo.

Hier das Einzel-Tableau in Flushing Meadows

