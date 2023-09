US Open 2023: Carlos Alcaraz und die Frage der Reife

Warum Carlos Alcaraz den Tennissport bereits in jungen Jahren prägt, zeigte sich selten derart deutlich wie nach seinem Halbfinal-Aus bei den US Open.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.09.2023, 18:50 Uhr

Carlos Alcaraz scheiterte im Halbfinale an Daniil Medvedev

Die Grand-Slam-Saison ist für Carlos Alcaraz nach der Halbfinalniederlage bei den US Open beendet. Nach seiner verletzungsbedingten Absage für die Australian Open erreichte der Spanier in Paris das Halbfinale, ehe er in Wimbledon seinen bislang wohl größten Triumph feierte. Doch selten zeigte sich Alcaraz' Reife so sehr wie nach seiner Viersatzniederlage gegen Daniil Medvedev in Flushing Meadows.

Und das, obwohl Alcaraz sich selbst ebenjene Reife absprach. "Ich dachte, dass ich jetzt ein besserer Spieler bin, um Lösungen zu finden, wenn das Match nicht in die richtige Richtung läuft. Nach diesem Match werde ich meine Meinung ändern", erklärte der 20-Jährige in der Pressekonferenz. "Ich bin nicht reif genug, um mit dieser Art von Matches umzugehen."

Es ist exakt diese Selbstreflexion, die Alcaraz bereits in jungen Jahren an die Spitze des Tennissports führte. Beispiel gefällig? Wurde dem Iberer im French-Open-Halbfinale gegen Novak Djokovic noch seine Nervosität zum Verhängnis, so schlug er nur rund ein Monat später in Wimbledon eindrucksvoll zurück.

Zusammen mit seinem Trainer Juan Carlos Ferrero wird der Noch-Weltranglistenerste nun auch die Niederlage in New York aufarbeiten und stärker zurückkommen. "Ich will besser werden, und solche Spiele helfen einem sehr, zu wachsen", so der zweifache Grand-Slam-Sieger. Stichwort Reife.

