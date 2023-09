US Open 2023: Daniil Medvedev entthront Carlos Alcaraz im Halbfinale

Daniil Medvedev ist mit einem 7:6 (3), 6:1, 3:6 und 6:3 gegen Titelverteidiger Carlos Alcaraz zum dritten Mal nach 2019 und 2021 in das Endspiel der US Open eingezogen. Dort wartet am Sonntag Novak Djokovic.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.09.2023, 04:51 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev am Freitag in Flushing Meadows

Medvedev hatte im Vergleich zu den beiden Matches, die er 2023 in Indian Wells und Wimbledon gegen Alcaraz sehr glatt verloren hatte, eine andere Taktik gewählt. Der Russe agierte offensiver, ließ sich auch beim Return nicht allzu oft von den Stopps seines Gegners überrumpeln. Der erste Satz wurde im Tiebreak entschieden. Medvedev gewann diesen mit 7:3. Der Champion von 2021 nahm den Schwung gegen seinen Nachfolger gleich mit, schaffte im zweiten Spiel des zweiten Aktes das erste Break des Matches überhaupt.

Der zweite Satz geriet zur klaren Angelegenheit für Medvedev. Im dritten Durchgang weckte Alcaraz kurz die Hoffnungen seiner Fans - letztlich war es aber Medvedev, der das entscheidende Break zum 4:2 im vierten Satz schaffte. Das allerletzte Spiel geriet noch einmal zum Drama: Alcaraz erspielte sich ein 15:40, Medvedev wehrte die Breakchancen ab. Und sicherte sich mit dem vierten Matchball seinen dritten Einzug in das Finale von New York City.

Im Endspiel am Sonntag geht es nun also gegen Novak Djokovic. Der Serbe, ab Montag wieder die Nummer eins der Welt, gewann gegen Ben Shelton mit kleinen Problemen am Ende mit 6:3, 6:2 und 7:6 (4). Djokovic steht damit zum 36. Mal in einem Grand-Slam-Endspiel im Einzel und peilt seinen 24.Titel an.

