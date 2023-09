US Open 2023 live: Carlos Alcaraz vs. Daniil Medvedev im Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz trifft im Halbfinale der US Open 2023 erwartungsgemäß auf Daniil Medvedev. Das Match gibt es ab 1 Uhr MESZ im Livestream bei Sportdeutschland.tv sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.09.2023, 12:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Mit Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev treffen die beiden letztmaligen US Open-Sieger aufeinander.

Laut Setzliste war das Halbfinale im Herren-Einzel zwischen dem Weltranglistenersten Carlos Alcaraz und dem an Position 3 geführten Daniil Medvedev zu erwarten. Beide Spieler bewiesen schon, dass sie im Arthur Ashe-Stadium auch den letzten Schritt gehen können. Während der 27-jährige Medvedev 2021 in New York triumphierte, reiste der 20-jährige Spanier in diesem Jahr als Titelverteidiger in den Big Apple.

Sportdeutschland.TV zeigt die US Open 2023 im Livestream. Hier kommt ihr zu allen Matches!

Im direkten Vergleich konnte Alcaraz die letzten beiden Begegnungen für sich entscheiden, darunter der Halbfinalsieg bei seinem Triumph-Marsch in Wimbledon. Der einzige Sieg für Medvedev war ebenfalls auf dem heiligen Rasen in London, der aus dem Jahr 2021 datiert.

Alcaraz vs. Medvedev - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev im Arthur Ashe Stadium gibt es ab 1 Uhr MESZ im Livestream bei Sportdeutschland.tv sowie in unserem Liveticker.