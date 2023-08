US Open 2023: Diese Topspieler fehlen in New York

Der letzte Grand Slam des Jahres steht bevor und wie so oft fehlen einige großen Namen beim Turnier.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 23.08.2023, 13:18 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff plant den Wiedereinstieg nach den US Open.

Über die Saison hinweg ist es jedes Jahr üblich, dass nicht alle Topspieler sorgenfrei durch die Saison kommen. Auch zuletzt haben bei den Matsers-Turnieren viele Akteure müde oder angeschlagen gewirkt. Die Vielzahl der Matches und Turniere ist den Protagonisten der Szene anzumerken. Zumal viele der Spieler am Ende des Jahres die klassische Vorbereitung auslassen und stattdessen bei Showevents weiterspielen. Doch einige Spieler bleiben schon länger der Tour fern und werden auch kommende Woche bei den US Open fehlen.

Jan-Lennard Struff möchte nichts riskieren

Nach der Absage beim Rasenklassiker in Wimbledon, wird der deutsche Comebacker des Jahres auch das letzte Major-Event 2023 verpassen. Nach seiner Hüftverletzung möchte der Warsteiner lieber geduldig sein und die Verletzung komplett auskurieren. Direkt nach den US Open plant er sein Comeback beim Start des Ultimate Tennis Showdown in Frankfurt.

Nick Kyrgios mit nur einem Auftritt 2023

In Stuttgart kassierte Nick Kyrgios im Juni eine saftige Klatsche gegen Yibing Wu. Die anschließende Wimbledon-Teilnahme sagte der Australier kurzfristig ab. Auch bei den US Open wird Kyrgios fehlen, der damit keinen einzigen Grand-Slam-Auftritt verbuchen kann im Jahr 2023. In Frankfurt sollte er beim UTS-Event ebenfalls antreten. Ihn ersetzt eben erwähnter Jan-Lennard Struff. Ein Comeback wird also noch dauern. Zu groß scheinen die Knieprobleme und sonstigen Beschwerden zu sein.

Shapovalov, Opelka, Carreno Busta fehlen ebenfalls

Denis Shapovalov sagte vor einigen Tagen ebenfalls seine Teilnahme in New York ab. Auch hier macht das Knie zu viele Probleme. Nicht dabei sein wird auch Reilly Opelka, der seit über einem Jahr an einer Hüftverletzung laboriert. Im August 2022 bestritt der Ass-Generator sein letztes Match in Washington. Übrigens gegen Nick Kyrgios.

Auch Pablo Carreno Busta ist schon seit einigen Monaten nicht auf der Tour unterwegs. Seit Februar sind die Ellbogenprobleme zu gravierend. Ebenso abgesagt haben auch bereits Marin Cilic und Roberto Bautista Agut. Bleibt zu hoffen, dass bis zum Start des Turniers nicht noch mehr Absagen hinzukommen.