US Open 2023: Djokovic nach 0:2-Sätzen noch ins Achtelfinale

Novak Djokovic ist mit einem Comeback-Sieg in das Achtelfinale der US Open 2023 eingezogen. Djokovic besiegte seinen Landsmann Laslo Djere mit 4:6.4:6. 6:1, 6:1 und 6:3.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.09.2023, 07:33 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Novak Djokovic hat mal wieder ein Match gedreht

Es hatte was von Deja-Vu in der Night Session am Freitag im Arthur Ashe Stadium in New York City: Wie vor wenigen Tagen im Endspiel von Cincinnati gegen Carlos Alcaraz schien Novak Djokovic schon auf der Verliererstraße zu sein. Nur um dann diesmal seinen Landsmann Laslo Djere und die möglichen Zweifler im Publikum eines Besseren zu belehren. Djokovic gewann am Ende dann halt doch wieder ungefährdet mit 4:6, 4:6, 6:1, 6:1 und 6:3.

Djere begann das Match stark, während sich Djokovic zu viele Fehler leistete. Dem Außenseiter reichte in den ersten beiden Sätzen jeweils ein Break, um mit 2:0 in Führung zu gehen. Dann verließ Djokovic den Court und kam, wieder einmal, wie ausgewechselt zurück. Den dritten Satz holte sich Djokovic im Schnelldurchgang, zu Beginn des vierten ließ Djere bei eigenem Aufschlag zu viele Chancen aus. Aber schon in dieser Phase war zu konstatieren, das Laslo Djere mit seinen Kräften am Ende war.

Die US Open 2023 - live auf Sportdeutschland.TV! Sichert euch jetzt euren Streaming-Pass!

Im Entscheidungssatz gelang dem 23-maligen Grand-Slam-Champion gleich das Break zum 2:0. Und das transportierte Djokovic bis zum Ende des Matches, auch wenn er bei 5:3 noch einen Breakball von Djere abwehren musste. Um 1:32 Uhr Ortszeit verwandelte der 36-Jährge seinen zweiten Matchball.

Fritz nun gegen Stricker

Das letzte Mal, als Djokovic in New York City einen Zwei-Satz-Rückstand umgedreht hatte, trug sich übrigens 2011 im Halbfinale gegen Roger Federer zu. Im Achtelfinale bekommt es Novak Djokovic nun mit Borna Gojo zu tun. Der Kroate konnte sich gegen Jiri Vesely sicher mit 6:4, 6:3 und 6:2 behaupten.

Parallel zu Djokovic schaffte mit Taylor Fritz der vierte US-Amerikaner den Einzug in die Runde der letzten 16. Fritz hatte beim 6:1, 6:2 und 6:0 gegen den jungen Tschechen Jakub Mensik überhaupt keine Probleme und trifft am Sonntag auf Dominic Stricker, der gegen Benjamin Bonzi wie schon gegen Stefanos Tsitsipas über fünf Sätze gehen musste.

Hier das Einzel-Tableau in Flushing Meadows