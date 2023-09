US Open 2023: Djokovic siegte zum neunten Mal nach 0:2 Satzrückstand

Novak Djokovic musste in der zweiten Runde von New York nach 0:2-Satzrückstand gegen Laslo Djere über die volle Distanz gehen. Auch für den Serben eine nicht alltägliche Leistung.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 02.09.2023, 12:09 Uhr

© Gertty Images Novak Djokovic hat schon häufiger einen 0:2-Satzrückstand gedreht.

Erst zum neunten Mal drehte Djokovic ein Match, nachdem er die ersten beiden Sätze verloren hat. Das Match gegen Landsmann Djere war in New York für den 36-Jährigen der zweite Matchgewinn in dieser Form. 2011 drehte Djokovic das Halbfinalmatch gegen Roger Federer ab Satz drei und sicherte sich anschließend im Endspiel gegen Rafael Nadal seinen ersten US-Open-Titel.

Die letzten 0:2-Comebacks des 23-fachen Grand-Slam-Siegers sollten noch vielen Fans bekannt sein. Im letzten Jahr drehte Djokovic im Viertelfinale von Wimbledon gegen Jannik Sinner ab Satz drei auf, nachdem viele schon Sinner als Gewinner der Partie gesehen haben. 2021 gelang Djokovic dasselbe Kunststück im Finale von Roland Garros gegen Stefanos Tsitsipas. Eine Niederlage, die dem Griechen bis heute sehr schmerzen dürfte.

Djokovic 2005 mit dme ersten 0:2-Comeback

Auch in einer zweiten Runde gelang Djokovic schon ein derartiges Comeback. Es war auch das erste Mal, dass der aktuelle Weltranglistenzweite nach einem 0:2 noch als Sieger vom Platz ging. Vor 18 Jahren gegen den Spanier Garcia-Lopez in Wimbledon. Anschlißened war für den damaligen Qualifikanten in der dritten Runde gegen Sebastian Grosjean Schluss. Klingt nach einer ganz anderen Tenniswelt.