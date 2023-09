US Open 2023: Frances Tiafoe erneut im Viertelfinale

Frances Tiafoe hat wie schon im Vorjahr den Einzug in das Viertelfinale der US Open geschafft. Tiafoe besiegte Hinky Rijikata in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.09.2023, 00:19 Uhr

Frances Tiafoe am Sonntag in Flushing Meadows

Frances Tiafoe hat auch am Sonntag das Louis Armstrong Stadium zum Brodeln gebracht. Der Lokalmatador besiegte den Australier Hinky Rijikata sicher mit 6:4, 6:1 und 6:4. Damit fehlt "Big Foe" nur noch ein Sieg, um sein Vorjahresresultat zu bestätigen. Da musste er sich im Halbfinale Carlos Alcaraz geschlagen geben.

Am Dienstag geht es für Tiafoe gegen Ben Shelton, der sich gegen Tommy Paul in vier Sätzen behaupten konnte.

Mit Taylor Fritz hat ein dritter US-Amerikaner die Chance auf einen Platz unter den letzten acht Spielern. Fritz spielt derzeit gegen Dominic Stricker aus der Schweiz.



Von ganz unten aber droht Novak Djokovic. Der 23-malige Major-Champion ist in seinem Achtelfinale gegen Borna Gojo klarer Favorit.