US Open 2023: Generationenduell Djokovic und Alcaraz erreicht New York

Bei den US Open geht der Titel nur über Novak Djokovic und Carlos Alcaraz. Die neue Rivalität der beiden Superstars wird auch in New York zum Hingucker.

von sid

zuletzt bearbeitet: 28.08.2023, 01:03 Uhr

© Getty Images Das Duell Alcaraz gegen Djokovic ist bei vielen Fans das erhoffte Finale.

Novak Djokovic schaltete beim Dinner mit Kumpel Lionel Messi nochmal ab, Carlos Alcaraz war beim Kids Day inklusive Fußball-Tennis mit Iga Swiatek schon voll in Action. Die Tage vor dem Start in ihre jeweilige Titel-Mission bei den US Open verbrachten die beiden Tennis-Superstars komplett unterschiedlich - jetzt aber eint den Grand-Slam-Rekordchampion und den Titelverteidiger dasselbe Ziel: Das Endspiel im Arthur Ashe Stadium am 10. September.

"Man muss einfach den Hut vor so einem Kerl ziehen, der so reif spielt und mit 20 Jahren so gut mit dem Druck umgehen kann", sagte Djokovic voller Respekt über seinen größten Kontrahenten. Beide hatten sich vor zwei Wochen im Endspiel von Cincinnati einen denkwürdigen Schlagabtausch geliefert, der jedoch nur ein Vorgeschmack gewesen sein könnte - denn beide wollen sich auch in Flushing Meadows gegenüberstehen. "Ich hoffe, wir sehen uns in New York wieder. Das wäre ein Spaß - also für die Fans, nicht für mich", sagte Djokovic nach seinem Triumph in Ohio mit einem Lächeln.

Direktes Duell zwischen Djokovic und Alcaraz ausgeglichen

In direkten Duellen steht es zwischen Djokovic (36) und Alcaraz (20) 2:2. Beim letzten Grand Slam des Jahres wird Djokovic, der 2022 in New York aufgrund seiner fehlenden Corona-Impfung nicht aufschlagen durfte, unabhängig vom Ergebnis des Spaniers bei einem Erstrundensieg gegen den Franzosen Alexandre Müller an die Spitze der Weltrangliste zurückkehren.

"Ich habe mich traurig gefühlt, weil ich nicht teilnehmen konnte", sagte Djokovic, der den ersten Major-Sieg von Alcaraz vor einem Jahr aus der Ferne mitansehen musste. Nun ist der Serbe aber wieder da - und kann seinen Grand-Slam-Rekord mit dem 24. Erfolg ausbauen: "Ich sehe jeden Grand Slam, den ich gerade spiele, als goldene Chance, um noch mehr Geschichte zu schreiben."

Doch auch Alcaraz ist vor seinem Auftaktmatch gegen den Furtwangener Dominik Koepfer bereit - und fühlt sich "erwachsener auf dem Platz. Ich denke, dass ich ein besserer Spieler als vor einem Jahr bin", drohte der Spanier der Konkurrenz.

Ein besserer Spieler als 2022 ist auf jeden Fall auch Alexander Zverev, der vergangenes Jahr in New York verletzt fehlte und nun die Vormachtstellung von Djokovic und Alcaraz beenden will. "Um solche großen Turniere zu gewinnen", sagte der Hamburger, "brauchst du gute Matches gegen große Spieler." Im Viertelfinale könnte Alcaraz auf den Olympiasieger warten.