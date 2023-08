US Open 2023: Immer was los - sogar Sport wird geboten!

Die Matches des Hauptfeldes bei den US Open 2023 haben noch gar nicht begonnen. Und dennoch ist die Anlage des Billie Jean King National Tennis Centers schon rechtschaffen voll. seit Tagen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.08.2023, 19:51 Uhr

© privat/tennisnet Auf diese Bühne wird gleich Alexa kommen ... man freut sich!

Von Jens Huiber aus Flushing Meadows

Das waren noch Zeiten, als die Woche vor Beginn der US Open noch lediglich der Qualifikation vorbehalten war - und am Wochenende dann die Kinder zu ihrem Recht kamen, auf der gesamten Anlage des Billie Jean King National Tennis Centers von enthusiasmisierten Fachkräften bespaßt wurden. Diese beiden Elemente sind nach wie vor Teil der großen Sause in New York. Aber damit ist es bei weitem nicht getan.

So hat, unübersehbar für alle, die auch nur irgendeiner Person oder Institution folgen, die sich mit dem professionellen Tennis beschäftigt, NBA-Start Jimmy Butler sein Debüt als Ballperson gegeben. Und beim Rollen der Bälle eine gute Figur abgegeben (apropos alte, vielleicht sogar gute Zeit: Da waren viele der Ballhandler schon fest im Berufsleben verankert - aber eben auch Meister darin, die Kugeln mit einer Präzision quer über den Court zu werfen, die sie eigentlich in die engere Auswahl der nebenan spielenden Baseballer der New York Mets bringen sollten).

Am Freitag wiederum - immerhin immer noch bei freiem Eintritt für die Qualifikations-Matches, wurde der große Platz vor dem Arthur Ashe Stadium eines Konzertes wegen abgesperrt. Nur wer noch extra 3,50.- Dollar hingelegt hat, durfte aus nächster Nähe lauschen.

"Who the hell ist Alexa?"

Die Nachfrage ist ja offenbar da, am Samstag staut es sich auf den Autobahnabfahrten gehörig, die Parkplätze im Corona Park (für ein kleines Schutzgeld um die 50.- Dollar zu haben) sind schon um die Mittagszeit erstaunlich gut gefüllt.

Was aber kein Wunder ist: Schließlich tritt ja auch Alexa vor ein kreischendes Publikum, das andererseits mit einem knallharten Viertelfinalschlager bei einem Challenger zwischen Andrea Vavassori und Kimmer Coppejans wenig anzufangen wüsste. Wie gut tut es dem vergreisten Reporter aber, auch aus manchem Kindermund Folgendes zu vernehmen: „Who the hell is Alexa?“

Sport gibt es natürlich auch zu sehen. Neben den letzten Quali-Partien übt Stefanos Tsitsipas mit Yibing Wu auf dem Grandstand, Alexander Zverev nutzt den 7er für ein paar Schläge mit Dusan Lajovic. So etwas holt die Kinder eher so semi ab - wenn sich die Trainingssessions aber ihrem Ende zuneigen, dann steht eine ganze Armada parat, um Autogramms und Fotos abzuholen. Das Schutzgeld für den Parkplatz soll sich schließlich gelohnt haben.