US Open 2023 live: Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz im Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale der US Open 2023 auf Carlos Alcaraz. Das Match gibt es als zweite Partie nach 1:00 Uhr MESZ im Livestream bei Sportdeutschland.tv sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.09.2023, 11:41 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft im Viertelfinale der US Open auf den Spanier Carlos Alcaraz

Was für ein epochales Match, dass Alexander Zverev im Achtelfinale der US Open gegen Jannik Sinner dem begeisterten Publikum geliefert hat. Nun muss Deutschlands Nummer eins auch zeigen, ob die Kraftreserven auch gegen die (noch-)Nummer-eins Carlos Alcaraz reichen. Der Spanier hat in den vergangenen Runden praktisch nur die Hälfte der Zeit des Hamburgers auf dem Court verbracht.

Sportdeutschland.TV zeigt die US Open 2023 im Livestream. Hier kommt ihr zu allen Matches!

Im Head-to-head der beiden führt Alexander Zverev noch mit 3:2 - das letzte Duell sicherte sich Alcaraz in Madrid allerdings mit 6:1, 6:2 mehr als deutlich.

Zverev vs. Alcaraz - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Alexander Zverev im Arthur Ashe Stadium gibt es als zweite Partie nach 1:00 Uhr MESZ im Livestream bei Sportdeutschland.tv sowie in unserem Liveticker.

Hier das Einzel-Tableau aus New York