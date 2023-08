US Open 2023 live: Daniel Altmaier vs. Constant Lestienne im Livestream und Liveticker

Daniel Altmaier trifft in der ersten Runde der US Open 2023 auf Constant Lestienne. Das Match gibt es ab ca. 18:30 Uhr MESZ bei Sportdeutschland.tv und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.08.2023, 09:21 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier geht in New York als Favorit in das Match gegen Constant Lestienne.

Im zweiten Match heute auf Court 8 sieht sich der Kempener Daniel Altmaier dem Franzosen Constant Lestienne gegenüber. In den beiden bisherigen Begegnungen auf Challenger-Ebene in Deutschland konnte jeder Spieler je einen Sieg für sich verbuchen. Während der 31-jährige Lestienne 2019 auf Teppich in Ismaning triumphieren konnte, siegte Altmaier letzte Saison auf Sand auf dem Weg zu seinem Titelgewinn in Heilbronn.

Mit Weltranglistenposition 53 geht die Favoritenrolle an den 24-jährigen Altmaier, der im ATP-Ranking 48 Ränge vor seinem Kontrahenten platziert ist.

Altmaier vs. Lestienne - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniel Altmaier und Constant Lestienne gibt es ab ca. 18:30 Uhr MESZ live bei Sportdeutschland.tv.

