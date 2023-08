US Open 2023 live: Dominic Thiem vs. Ben Shelton im Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in der zweiten Runde der US Open 2023 auf Ben Shelton. Das Match gibt es ab ca. 20 Uhr MESZ live im Stream bei Sportdeutschland.tv sowie in unserem Ticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.08.2023, 09:36 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem trifft zum zweiten Mal auf Ben Shelton

Es wird die zweite Begegnung zwischen Dominic Thiem und Ben Shelton werden. Die erste hatte der Österreicher in Estoril auf Sand im Frühjahr 2023 glatt gewonnen.

Sportdeutschland.TV zeigt die US Open 2023 im Livestream. Hier kommt ihr zu allen Matches!

In der ersten Runde in New York konnte Thiem gegen Alexander Bublik voll überzeugen. Shelton musste gegen Pedro Cachin über vier Sätze gehen.

Thiem vs. Shelton - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Ben Shelton gibt es ab ca. 20 Uhr MESZ live im Stream bei Sportdeutschland.tv sowie in unserem Ticker.

Hier das Einzel-Tableau in New York City