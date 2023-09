US Open 2023 live: Novak Djokovic vs. Ben Shelton im Livestream und Liveticker

Novak Djokovic bekommt es im Halbfinale der US Open 2023 mit Ben Shelton zu tun. Das Match gibt es ab 21 Uhr MESZ im Livestream bei Sportdeutschland.tv sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.09.2023, 12:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Ben Shelton fordert erstmals in seiner Karriere Novak Djokovic.

Ben Shelton ist in diesem Jahr der letzte Hoffnungsträger der New Yorker Zuschauer, um den ersten US-amerikanischen Grand Slam-Titel im Herren-Einzel seit Andy Roddick einzufahren, der 2003 im Big Apple triumphieren konnte. Viel schwerer könnte die Aufgabe im Halbfinale jedoch kaum sein, sieht sich der 20-jährige immerhin dem dreifachen Champion Novak Djokovic aus Serbien gegenüber, der nach dem Turnier wieder an der Spitze der Weltrangliste stehen wird.

Die US Open 2023 - live auf Sportdeutschland.TV! Sichert euch jetzt euren Streaming-Pass!

Hoffen kann die Nr. 47 der Weltrangliste etwas auf den Überraschungseffekt, da sich die beiden Spieler bislang auf der Tour noch nicht begegnet sind. Dennoch geht die Favoritenrolle klar an den 36-jährigen Djokovic.

Djokovic vs. Shelton - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Ben Shelton im Arthure Ashe Stadium gibt es ab 21 Uhr MESZ im Livestream bei Sportdeutschland.tv sowie in unserem Liveticker.