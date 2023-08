US Open 2023 live: Sebastian Ofner vs. Frances Tiafoe im Livestream und Liveticker

Sebastian Ofner bekommt es in der zweiten Runde der US Open 2023 mit Frances Tiafoe zu tun Das Match gibt es ab 01:00 Uhr MESZ live im Stream bei Sportdeutschland.tv und in unserem Ticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.08.2023, 09:38 Uhr

Sebastian Ofner trifft auf Frances Tiafoe

Nach seinem Auftakterfolg über Nuno Borges wartet auf Sebastian Ofner in der zweiten Runde die ganz große Bühne: Der Österreicher trifft im Arthur Ashe Stadium auf den US-Amerikaner Frances Tiafoe. Es wird das erste Duell der beiden sein.

Sportdeutschland.TV zeigt die US Open 2023 im Livestream. Hier kommt ihr zu allen Matches!

Ofner vs. Tiafoe - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Sebastian Ofner und Frances Tiafoe gibt es ab 01:00 Uhr MESZ live im Stream bei Sportdeutschland.tv und in unserem Ticker.

Hier das Einzel-Tableau in New York City