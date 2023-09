US Open 2023: Medvedev mit Jubiläums-Sieg zur 250

Daniil Medevdev setzte sich in seiner Zweitrundenpartie in Flushing Meadows gegen Christopher O'Connell durch. Statistisch gesehen ein besonderer Erfolg für den Weltranglistendritten.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 01.09.2023, 14:46 Uhr

© Getty Images Daniil medvedev feierte gegen Christopher O'Connell seinen 250. Erfolg auf Hardcourt.

Der Sieg in der Night Session gegen den Australier war der der 250. ATP-Tour-Erfolg aud Hardcourt für Medvedev. Aktuell ist der US-Open-Champion von 2021 damit der einzige Spieler unter 30, der diese Marke knacken konnte.

Im Vergleich zu den anderen Akteuren auf der ATP Tour, die noch nicht die 30er-Marke in Lebensjahren geknackt haben, sichelrich keine Überraschung. Medvedev spielt nicht nur auf dem Belag sein bestes Tennis, sondern kann durchaus auch die meisten Erfolge auf dem Untergrund vorweisen.

Medvedev zieht gleich mit Marat Safin

Ebenfalls ein Meilenstein ist die Siegesquote bei Grand Slams, die bei Medvedev nun 73,3 Prozent aufweist. Mit der Tendenz, dass diese Quote in den kommenden Tagen noch ansteigen wird. Sein Landsmann und ehemaliger Weltranglistenerster Marat Safin hat exakt dieselbe Quote zum Karriereende vorzuweisen gehabt. Die Wahrscheinlichkeit liegt also sehr hoch, dass Daniil Medvedev diese Prozentzahl zum Ende seiner Laufbahn, möge sie noch lange anhalten, eine höhere Erfolgsquote bei den vier großen Turnieren vorzuweisen haben wird als Safin.

Auf Grund dieser Zahlen verfestigt sich aktuell der Eindruck, dass Medvedev ein wenig im Schatten der öffentlichen Wahrnehmung hinter Carlos Alcaraz und Novak Djokovic agiert. Ein Sachverhalt, der Medvedev eventuell zu Gute kommt, da auch der mediale Druck aktuell eher wenig auf ihm lastet. Denn alle erwarten am Ende sowieso das Finale zwischen den beiden aktuellen Hauptprotagonisten aus Serbien und Spanien.

