US Open 2023: Neuer Grand-Slam-Sieger auch in diesem Jahr?

Bei den letzten drei Ausgaben der US Open gab es jeweils einen Grand-Slam-Premierensieger. 2023 könnte das schwierig werden.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 27.08.2023, 18:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Carlos Alcaraz sicherte sich im letzten Jahr seinen ersten Grand-Slam-Erfolg in New York.

Dominic Thiem 2020, Daniil Medvedev 2012 und Carlos Alcaraz im letzten Jahr gewann bei den US Open jeweils ihren ersten Grand-Slam-Titel. New York scheint also ein gutes Omen zu sein für Premierensiege. Doch 2023 könnte das Auf Grund der Dominanz von Carlos Alcaraz und Novak Djokovic schwierig werden. Auch Daniil Medvedev, der für viele der einizige erste Kontrahent der beiden aktuellen Dominatoren ist, hat ja bereits seinen Grand-Slam-Titel schon gewonnen. Eine Premiere wäre also auch das nicht.

Dass Holger Rune und Casper Ruud ausgerechnet in New York ihren ersten Triumph erringen, mag für die meisten Fans unvorstellbar wirken. Ruud erreichte immerhin im letzten Jahr das Finale in New York. Ein erneuter Run ins Endspiel käme jedoch überraschend. Dann wären da noch Jannik Sinner, der im letzten jahr im Viertelfinale an Carlos Alcaraz scheiterte, Andrey Rublev und Stefanos Tsitsipas. Vor allem der Grieche warf spielerisch in den letzten Woche viele Fragezeichen auf. Ein Titel käme mehr als überraschend.

Alexander Zverev stand bereits im Finale

2020 unterlag Alexander Zverev in einem dramatischen US-Open-Finale Dominic Thiem. Ein erneuter Marsch ins Finale wäre schon auf Grund der Auslosung eine große Überraschung. Einige Beobachter wären geneigt von einer Sensation zu sprechen. Die Wahrscheinlichkeit sollte daher als nicht zu hoch eingeschätzt werden.

Blieben noch die amerikanischen Hoffnungen.Mit Taylor Fritz und Francis Tiafoe gehen die USA mit zwei Top10-Spielern in die diesjährige Ausgabe. Dazu bekleidet Tommy Paul aktuell Platz 14. Vom Papier her also keine so schlechten Karten, doch auch hier wäre eine Sensation als Bezeichnung sicherlich nicht verkehrt. Zu stark überstrahlen eben doch Carlos Alcaraz und Novak Djokovic das Tagesgeschäft.

Hier das Einzel-Tableau der Männer