US Open 2023: Novak Djokovic hat es sehr spät sehr eilig und holt sich wieder die Nummer eins

Novak Djokovic ist mit einem ungefährdeten Drei-Satz-Erfolg gegen Alexandre Muller in die zweite Runde der US Open 2023 eingezogen. Der Sieg bedeutet, dass Djokovic nach dem Turnier wieder die Nummer eins der Welt werden wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.08.2023, 06:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Novak Djokovic am Montagabend in New York City

Lange mussten Novak Djokovic und Alexandre Muller am Montagabend in New York City auf ihren Einsatz bei den US Open warten. Zunächst duellierten sich Coco Gauff und Laura Siegemund fast drei Stunden lang, danach gab es auch noch eine kleine Feier zum 50 Jahre Equal Pay, unter anderem mit Michelle Obama und Billie Jean King. Und so wurde es nach 23 Uhr Ortszeit, bis Djokovic und Muller endlich zu ihrem ersten Aufschlag kamen.

Die US Open 2023 - live auf Sportdeutschland.TV! Sichert euch jetzt euren Streaming-Pass!

Aber Djokovic, der in New York City seinen 24. Major-Titel anstrebt, tat alles, um den Fans doch noch eine Heimriese zu einer einigermaßen christlichen Zeit zu ermöglichen, gewann mit 6:0, 6:2 und 6:3. Mit diesem Erfolg wird der Serbe nach den US Open auch wieder die Spitze der ATP-Charts übernehmen.

In Runde zwei wartet am Mittwoch Bernabe Zapata Miralles auf Djokovic.

Hier das Einzel-Tableau in New York City