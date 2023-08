US Open 2023: Novak Djokovic mit dem nächsten Sprintsieg

Novak Djokovic ist mit einem 6:4, 6:1 und 6:1 gegen Bernabe Zapata Miralles sicher in die dritte Runde der US Open 2023 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.08.2023, 22:11 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hat noch nichts anbrennen lassen

Fünf Games gegen Alexandre Müller, nun sechs Games gegen Bernabe Zapata Miralles: Novak Djokovic zeigt sich auf seiner Jagd nach dem 24. Major-Titel seinen Gegnern gegenüber nicht gerade großzügig. Und so steht Djokovic, der nach den US Open wieder die Spitze der Weltrangliste übernehmen wird, in Runde drei, ohne allzu viel Schweiß vergossen zu haben.

Am Freitag trifft Djokovic nun auf einen Landsmann: Laslo Djere nämlich, der sich gegen Hugo Gaston ebenfalls glatt durchsetzen konnte.

Verabschieden musste sich der potenzielle Viertelfinalgegner von novak Djokovic: Denn Stefanos Tsitsipas verlor gegen den Schweizer Qualifikanten Dominic Stricker mit 5:7, 7:6 (2), 7:6 (5), 6:7 (6) und 3:6.

Hier das Einzel-Tableau der Männer