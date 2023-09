US Open 2023: Semifinale! - Ben Shelton bezwingt Francis Tiafoe in vier Sätzen

Ben Shelton bezwingt im Viertelfinale der US Open 2023 seinen Landsmann Frances Tiafoe und steht im ersten Grand-Slam-Halbfinale seiner Karriere.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 06.09.2023, 07:01 Uhr

© Getty Images Ben Shelton zieht mit einem Viersatz-Erfolg über Frances Tiafoe ins Semifinale der US Open 2023 ein

Was für eine Geschichte für den erst 20-jährigen Lokalmatador Ben Shelton: Der Youngster aus Atlanta besiegte im Viertelfinale der US Open seinen Landsmann Frances Tiafoe nach 3:07 Stunden mit 6:2, 3:6, 7:6 (7) und 6:2 und steht damit im ersten Halbfinale seiner noch jungen Karriere. In der Vorschlussrunde wartet nun der 23-fache Grand-Slam-Champion Novak Djokovic, der dem US-Amerikaner Taylor Fritz in drei Sätzen keine Chance ließ.

Shelton erwischte gegen seinen 25-jährigen Kontrahenten aus dem US-Bundesstaat Maryland einen Traumstart und holte sich dank zweier Breaks souverän den ersten Satz. Tiafoe schlug jedoch mit gleicher Kraft zurück und sorgte für den verdienten Satzgleichstand. Der dritte Durchgang entpuppte sich als höchstdramatisch - keiner der beiden Protagonisten konnte sich langfristig vom anderen abheben.

Im Tiebreak sorgte Shelton für ungewollte Dramatik, als er beim Stand von 6:5 zwei aufeinanderfolgende Doppelfehler servierte, schlussendlich aber doch noch den dritten Akt positiv abschließen konnte. Im vierten Satz war die Gegenwehr Tiafoes gebrochen und Shelton konnte damit als jüngster US-Amerikaner seit Michael Chang 1992 das Halbfinale der US Open erreichen.

