US Open 2023: Shelton, Tiafoe und Paul lassen die Heimfans jubeln

Ben Shelton, Frances Tiafoe und Tommy Paul haben mit Vier-Satz-Erfolgen das Achtelfinale der US Open 2023 erreicht. Und treffen dort aufeinander.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.09.2023, 23:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Ben Shelton steht im Achtelfinale der US Open 2023

Ben Shelton hat in der vergangenen Runde ja von der Aufgabe von Dominic Thiem nach dem ersten Satz profitiert, am Freitag legte der junge Linkshänder gegen Aslan Karatsev aber auf rein sportlichem Weg nach. Shelton besiegte den Russen mit 6:4, 3:6, 6:2 und 6:0. Damit steht der Sohn von Ex-Profi Bryan Shelton erstmals im Achtelfinale der US Open.

Was auch für Tommy Paul gilt, der gegen Alejandro Davidovich-Fokina ein eigenartiges Match gewann. Paul holte die ersten beiden Sätze mit 6:1 und 6:0, dann schaffte der Spanier ein kleines Comeback, holte den dritten Akt mit 6:3. Und jagte den heimischen Fans dann noch einmal einen kleinen Schrecken ein, als er sich Chancen zum Rebreak im vierten Satz erarbeitete. Aber Paul behielt die Nerven, sicherte sich mit einem Ass seinen Platz in der zweiten Woche.

Die US Open 2023 - live auf Sportdeutschland.TV! Sichert euch jetzt euren Streaming-Pass!

Tiafoe besiegt Mannarino

Etwas später begeisterte dann Frances Tiafoe die Fans auf den voll besetzten Rängen im Louis Armstrong Stadium. Tiafoe besiegte Adrian Mannarino in einem sehr unterhaltsam Match mit 4:6, 6:2, 6:3 und 7:6 (6). Die weiteren Aussichten sind nicht schlecht: Es geht entweder gegen Rinky Hijikata oder Zhizhen Zhang.

Als vierter US-Amerikaner könnte am Abend Taylor Fritz in das Achtelfinale einziehen. Fritz trifft auf den jungen Tschechen Jakub Mensik.

Hier das Einzel-Tableau in New York City