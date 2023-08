US Open 2023: Sinner, Alcaraz problemlos weiter, Hurkacz mit Comeback-Sieg

Jannik Sinner ist mit einem überzeugenden Sieg gegen Yannick Hanfmann in die zweite Runde der US Open 2023 eingezogen. Carlos Alcaraz profitierte von der Aufgabe von Dominik Koepfer.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.08.2023, 04:16 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hatte mit Yannick Hamfmann keine Probleme

Kurzarbeit für Carlos Alcaraz im letzten Match der Night Session am Dienstag in New York City: Denn Gegner Dominik Koepfer knickte schon im ersten Spiel um, kämpfte dann zwar weiter - musste aber beim Stand von 6:2 und 3:2 für Alcaraz aufgeben. Nächster Gegner des Titelverteidigers aus Spanien wird Lloyd Harris sein.

Jannik Sinner hatte mit Yannick Hanfmann erstaunlich wenige Probleme. Der Südtiroler gewann mit 6:3, 6:1 und 6:1 und muss nun gegen seinen Landsmann Lorenzo Sonego ran. im Achtelfinale könnte Alexander Zverev auf Sinner warten.

Monfils, Murray, Wawrinka gewinnen

Eine richtigen Kraftakt musste Hubert Hurkacz hinlegen: Gegner Marc-Andrea Huesler servierte im dritten Satz bereits auf das Match, am Ende setzte sich Hurkacz aber doch noch mit 4:6, 5:7, 7:6 (0), 6:3 und 6:1 durch. Hurkacz spielt am Donnerstag gegen Jack Draper aus Großbritannien.

Mit Andy Murray, Gael Monfils und Stan Wawrinka gaben auch drei Veteranen kräftige Lebenszeichen von sich. Murray besiegte Corentin Moutet ebenso in drei Sätzen wie Wawrinka den Japaner Yoshihito Nishioka. Monfils setzte sich gegen Taro Daniel in vier Durchgängen durch und trifft nun auf Andrey Rublev. Murray steht ein Duell mit Grigor Dimitrov bevor.

Hier das Einzel-Tableau bei den US Open