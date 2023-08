US Open 2023: So sind die Würfel im Doppel gefallen

Morgen beginnt der Doppel-Wettbewerb bei den US Open 2023. Das Augenmerk der heimischen Fans gilt dabei wohl einer baldigen Rentner-Kombo.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.08.2023, 15:08 Uhr

© Getty Images John Isner und Jack Sock reiten noch einmal gemeinsam aus

Wenn John Isner und Jack Sock gemeinsam bei einem Turnier zugeschlagen haben, dann haben sich die beiden US-Amerikaner, die bei den US Open 2023 ihr jeweils letztes Turnier bestreiten, nicht lumpen lassen: Drei 1000er sind es geworden, zwei davon in Indian Wells, einmal konnten Isner und Sock auch in Shanghai triumphieren. Nun reuten sie also einmal noch gemeinsam aus, ausgestattet mit einer Wildcard und mit einem Erstrunden-Los, das als „machbar“ einzustufen ist: Es geht gegen Robert Galloway und Albano Olivetti.

Angeführt wird das Tableau von Wesley Koolhof und Neal Skupski, von ganz unten grüßen Ivan Dodig und Austin Krajicek, die in diesem Jahr ja schon bei den French Open den Titel holen konnten.

Das deutschsprachige Aufgebot ist groß und mächtig. Die besten Chancen gemäß Weltrangliste sollten Kevin Krawietz und Tim Pütz haben. „Krapütz“ sind in New York 2023 an Position zehn gesetzt und starten gegen Gregoire Barrere und Quentin Halys. Alexander Erler und Lucas Miedler, in dieser Saison schon bei drei Turnieren (Acapulco, München, Kitzbühel) erfolgreich, haben mit Ben Maclachlan und Yoshihito Nishioka ein rein japanisches Paar zugelost bekommen.

Die Tsitsipas-Brüder ohne den Herrn Papa

Philipp Oswald, um kurz bei den Österreichern zu bleiben, hat sich diesmal mit Botic van de Zandschulp verabredet, Sam Weissborn wie gewohnt mit Romain Arneodo. Und auch Sebastian Ofner wird aufdoppeln - und zwar mit Alexandre Müller.

Andreas Mies, mit Kevin Krawietz bekanntlich zweimaliger Champion in Roland Garros, tritt Mackenzie McDonald an - zum Auftakt geht es mit Luca van Assche und Arthur Fils gegen zwei spannende junge Franzosen.

Darüber hinaus versuchen sich auch die Tsitsipas-Brothers Stefanos und Petros wieder miteinander (übrigens ohne Papa Apostolos, der sich den Trainer-Job nun mit Mark Philippoussis teilt und in New York fehlt), bemerkenswert vielleicht auch, dass sich Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut, die schon alle vier Majors mindestens einmal gewonnen haben, für New York City 2023 wieder verabredet haben.

Hier das Doppel-Tableau bei den US Open 2023