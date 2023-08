US Open 2023, Tag 4: Play it like it´s 2016

Am vierten Tag der US Open 2023 haben vor allem auch die Veteranen das Wort. sportdeutschland.tv überträgt alle Matches ab 17 Uhr MESZ im Livestream.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.08.2023, 07:23 Uhr

© Getty Images Andy Murray hat sich seit 2016 kaum verändert

Match des Tages: Andy Murray (GBR) vs. Grigor Dimitrov (BUL) (Arthur Ashe Stadium, 18 Uhr MESZ)

Ausnahmsweise hat Andy Murray in Runde eins eines Majors einmal nicht einen gefühlten Acht-Stunden-Marathon hingelegt, sondern einigermaßen sicher gegen Monsieur Moutet gewonnen. Der Grischa dagegen, der bulgarische Einzelkämpfer, der hat sich mit Alex Molcan die volle Dröhnung gegeben, auf dem Weg zum Fünf-Satz-Erfolg zwei Matchbälle abgewehrt. Eigentlich ist das ein Prime-Time-Match, zumal Murray und Dimitrov das Dutzend voll machen. Im direkten Vergleich liegt der Schotte mit 8:3 vorne, das letzte Duell gab es allerdings 2016 in Peking. Auch schon ein paar Monde her.

Upset Alert: Gael Monfils (FRA) vs. Andrey Rublev (RUS/8) (drittes Match nach 17 Uhr MESZ auf dem Grandstand)

Der nächste Veteran, der sich aufmacht, New York City noch ein weiteres Mal zu erobern. Monfils hat sich in den letzten Wochen wieder so richtig schön eingegroovet, in Toronto eta Stefanos Tsitsipas geschlagen (jajajajajaja - wir wissen schon …). Vom Rublev Anderl wissen wir indes zu wenig. Also formmäßig. Rein statistisch ist anzumerken, dass Rublev bei einem Grand-Slam-Turnier noch nie weiter als bis ins Viertelfinale gekommen ist. Was bei einem Erfolg gegen Monfils immer noch so wäre.

Glamor People: Carlitos, Jessi und Daniil

Es steht zu hoffen, dass Carlos Alcaraz nicht schon wieder ein Gstanzl bringen muss wie nach seinem Erfolg gegen den angeschlagenen Dominik Koepfer. Wenn Alexander Zverev berichtet, dass Alcaraz auf dem Golfplatz große Schwächen hat, dann sollte er den Spanier erst einmal singen hören. Alcaraz eröffnet jedenfalls die Nacht im Ashe gegen Lloyd Harris, dann folgt Jessi Pegula gegen Patricia Tig.

Drüben im Armstrong beschließt Daniil Medvedev den Tag. Meddy wird Chris O´Connell nicht unterschätzen. Denn der hat ja den gefährlichen Max Purcell in Runde eins paniert.

Sonst so? Zverev schon wieder im Hasch-Paradies

Die neuerliche Ansetzung von Alexander Zverev auf Court 17 entbehrt nicht einer gewissen Komik, hat die deutsche Nummer eins doch nach seinem Erstrunden-Erfolg gegen Aleksandar Vukic ebendort konstatiert, es röche wie im Wohnzimmer von Snoop Dog. Mitschnuppern darf ab 17 Uhr MESZ Daniel Altmaier. Eva Lys bestreitet das zweite Match am 10er gegen Lucia Bronzetti, Tamara Korpatsch muss ziemlich zeitgleich auf Court 13 gegen Liudmila Samsonova ran.

Hier der Spielplan für Tag 4 der US Open 2023