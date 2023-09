US Open 2023, Tag 6: Stan und Jannik an alter Stätte

Alexander Zverev darf erstmals abends ran, Stan Wawrinka versucht sich an Jannik Sinner - unsere Vorschau auf Tag 6 bei den US Open 2023. Sportdeutschland.tv überträgt alle Matches ab 17 Uhr live.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.09.2023, 06:56 Uhr

© Getty Images 2019 hatte Stan Wawrinka Jannik Sinner noch einigermaßen im Griff

Match des Tages: Jannik Sinner (ITA/6) vs. Stan Wawrinka (SUI) (Louis Armstrong Stadium, ca. 21 Uhr MESZ)

Vor ein paar Tagen haben wir an dieser Stelle geschrieben: Alle lieben Matteo. Was natürlich immer noch stimmt. Weil geteilte Liebe aber doppelte Liebe ist, gilt auch: Alle lieben Stan. Ok: Die Schweizer Legende liebt einen nicht immer zurück, aber als bald 39-Jähriger darf man schon ab und zu grantig sein. Zweimal habe Jannik Sinner ihm in diesem Jahr schon den Hintern versohlt, hat Wawrinka am Freitag im US-Fernsehen gesagt, es spricht nicht allzu viel dafür, dass es nun besser läuft.

Wäre da nicht die Erinnerung an 2019. Und an das Louis Armstrong Stadium. Genau damals und eben dort hat Stan Wawrinka den noch sehr jungen Jannik Sinner geschlagen, es war ein Match, das man sich sehr gerne angeschaut hat. Wie hoffentlich auch jenes heute Abend.

Upset Alert: Marie Bouzkova (CZE/31) vs. Ons Jabeur (TUN/5) (1 Uhr MESZ im Arthur Ashe Stadium)

Immer dann, wenn man Ons Jabeur anzählt, schwingt sich die Tunesierin halt doch noch einmal zu Höchstleistungen auf. Nun, gut, Ons: Jetzt stimmen wir auch in den Chor der Pessimisten mit ein. Denn der Auftritt gegen Linda Noskova in Runde zwei war alles andere als geschmeidig. Und die Sportskameradin Bouzkova ist dann doch noch mal ein wenig weiter als ihre jüngere Landsfrau Noskova. Nachdem wir in dieser Rubrik derzeit eine 2:3-Bilanz haben, könnte Bouzkova für den Ausgleich zu unseren Gunsten sorgen.

Glamor People: Sascha und Grischa

Endlich darf Alexander Zverev mal auf einem anderen Court als dem 17er aufschlagen, wo ihn weniger der Geruch von Marihuana als vielmehr der starke Wind im Match gegen Daniel Altmaier irritiert hat. es wird das Louis Armstrong Stadium um 19 Uhr Ortszeit (1 Uhr MESZ, live bei sportdeutschland.tv) werden. Was nichts an Zverevs Favoritenstellung gegen Grigor Dimitrov ändert.

Erstmals abends im Ashe wird Daniil Medvedev zu sehen sein, gegen Sebastian Baez nämlich. Und Meddy sollte den Argentinier nicht unterschätzen - denn Baez hat nach dem Turnier in Kitzbühel gleich auch noch jenes in Winston-Salem gwonnen.

Sonst so? Siegemund, Mies, Krawietz doppeln bzw. mixen

Laura Siegemund darf sich mit Vera Zvonareva ab 11 Uhr Ortszeit auf Court 5 mit den Belgierinnen Greetje Minnen und Yanina Wickmayer messen. Andreas Mies in der zweiten Partie auf dem 10er an der Seite von Mackenzie McDonald mit Robin Haase und Nikola Mektic. Und Kevin Krawietz wartet mit Partnerin Zhaoxuan Wang noch auf die gegnerische Paarung in der zweiten Runde des Mixed-Wettbewerbs.

